BEZIRK NEUNKIRCHEN. Schoeller Bleckmann Oilfield betreibt in Ternitz eine Lehrwerkstätte. Hier wird für die SBO-Lehrlinge der Grundstein ihres Metallberufes gelegt. Sechs zusätzliche Zerspannungstechniker sollen hier ausgebildet werden. Am 28. Jänner schnupperten 18 Jugendliche in den Betrieb hinein.