Wie aus der Sitzung gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination, kurz GECKO, hervorging, gibt es in Reaktion auf die Omikron-Variante erste Verschärfungen bestehender Maßnahmen.

Ö. Die für Silvester aufgehobene Sperrstunde in der Gastronomie ist Geschichte: Ab 26. Dezember müssen Gastronmiebetriebe um 22 Uhr zusperren – das hat das Team der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO) am 22. Dezember in Zusammenarbeit mit den Landeshauptleuten entschieden. Weiters gibt es veränderte Regeln für Veranstaltungen bzw. wurden die Teilnehmerzahlen indoor und outdoor angepasst. Außerdem müssen Einreisende aus den Staaten Großbritannien, Niederlande, Dänemark und Norwegen aufgrund der dort relativ hohen Omikron-Anteile unter den Neuinfektionen dreifach geimpft und zusätzlich PCR-getestet sein.

Silvester „nur mit Geimpften“

Von Silvesterpartys wird generell abgeraten. Wenn, dann nur im kleinen Kreis und am besten nur mit Geimpften, so Chief Medical Officer Katharina Reich von der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO).