Der langjährige Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer legt Funktion nach 18 Jahren zurück.

OÖ. Wie am Montag in einer persönlichen Erklärung in der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) in Linz bekanntgegeben, legt der amtierende Präsident der Arbeitnehmervertretung im 69. Lebensjahr seine Funktion zurück. Seit 2003 Präsident, ist vor ihm noch nie jemand so lange an der Spitze der AK OÖ gewesen. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin soll in zwei Wochen bekanntgegeben werden.