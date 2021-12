Der Landtagsklub der Grünen Oberösterreich spendet 2.000 Euro für das BezirksRundSchau-Christkind.

OÖ. Die Pause während der letzten Landtagssitzung des Jahres nutzten Grünen-Klubobmann Severin Mayr und Landtagsabgeordnete Dagmar Engl um BezirksRundSchau-Chefredakteur-Stellvertreter Thomas Kramesberger einen symbolischen Spendenscheck über 2.000 Euro zu übergeben. Die Spende kommt dem Verein BezirksRundschau-Christkind zugute. „Speziell in schwierigen Zeiten wie diesen ist Solidarität und das Zusammenhelfen in der Gesellschaft ein hohes Gut – deshalb beteiligen wir uns gern an der Spendenaktion der BezirksRundSchau", so die Landespolitiker.