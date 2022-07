Im Sommer können sich die Kinder auf der Grukodilfarm neben dem regulären Angebot auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen. In dieser Zeit können alle Beteiligten noch tiefer in die Welt der Pferde eintauchen.

SAALFELDEN. Auf der Grukodilfarm im Saalfeldner Ortsteil Uttenhofen findet im Sommer, abseits des regulären Angebotes ein vielfältiges Sommerprogramm statt.

Der Spaß steht bei allen Angeboten ganz weit oben ...

Foto: Grukodilfarm

Sommerprogramm startet

Das Sommerprogramm auf der Grukodilfarm startet am 7. Juli 2022 – die verschiedenen Gruppenangebote finden am Hof sowie auf dem dazugehörigen Almgelände statt.

Ein vielfältiges Erlebnis bietet der Pferde-Erlebnis-Nachmittag

Jeden Mittwoch von 14:30 bis 17:30 Uhr gibt es einen sogenannten Pferde-Erlebnis-Nachmittag für Kinder ab fünf Jahren. Die Kinder können dabei die Pferde und Ponys:

putzen,

ihnen Zöpfe flechten,

sie mit Fingerfarbe bemalen – anschließend gibt es einen Pferde-Schönheitswettbewerb,

Pferdeleckerlis werden gebacken,

Glückshufeisen werden gebastelt,

Pferdemandalas werden bemalt,

es wird blind geritten,

Pferderallye's und Geschicklichkeitsparcours durchgeführt – hier werden die Pferde sowohl geritten als auch abwechselnd von den Kindern geführt und noch vieles mehr.

Die Stallarbeit gehört bei den diversen Programmen genauso dazu, wie die Zeit mit den Pferden. Aber wie man sieht – Stallarbeit kann auch Spaß machen.

Foto: Grukodilfarm

Spielerischer Umgang im Ponykindergarten

Jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr wird auf der Grukodilfarm eine Reit-Spielgruppe für Kinder ab drei Jahren angeboten.

"In unserem Ponykindergarten lernen die Kinder spielerisch die Welt der Pferde und Ponys kennen. Viele Sinneseindrücke warten auf die kleinen Reiter und natürlich dürfen sie auch erste Erfahrungen auf dem Pferderücken sammeln – je nach Geschicklichkeit werden verschiedenste Spiele eingebaut, Reiten mit allen Sinnen sozusagen", erklärt Magister Manuela Gruber-Koch von der Grukodilfarm.

Im Ponykindergarten lernen die Kinder einen spielerischen Umgang mit den Tieren.

Foto: Grukodilfarm

Körperliches Geschick auf dem Rücken des Pferdes

Ebenfalls am Donnerstag von 17:30 bis 18:30 Uhr gibt es eine offene Voltigiergruppe für Kinder ab sechs Jahren. Bei diesem Angebot ist körperliches Geschick gefragt – die Kinder dürfen verschiedenste Übungen auf dem Pferderücken ausprobieren. Gruppenspiele gehören ebenso dazu, wie das gemeinsame Putzen und Versorgen des Pferdes vor und nach dem Training, weiß Familie Gruber-Koch.

Foto: Grukodilfarm

Erlebniswochen sind heiß begehrt

Jedes Jahr im Sommer werden auf der Grukodilfarm auch zwei Pferdeerlebniswochen angeboten – diese sind für den heurigen Sommer bereits ausgebucht. Jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 16:30 Uhr tauchen die Kinder intensiv in die Welt der Pferde ein.

In diesen zwei Wochen können die Kinder:

Reiten,

Voltigieren,

Almritte machen,

Grillen am Lagerfeuer,

Schatzsuche,

Pferdeleckerli backen,

Natur-Quiz,

Kräuterhexen Workshop und einiges mehr

Die Ponys genießen die Aufmerksam der Kinder zu haben ...

Foto: Grukodilfarm

Erlebniswochen ohne Übernachtung

Das Angebot der beiden Erlebniswochen richtet sich an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren – am Abend sind die Kinder wieder von ihren Eltern am Hof abzuholen.

"In den Sommermonaten sind wir sehr gerne und viel mit den Kindern und Pferden auf unserem Almgelände unterwegs. Es bringt Abwechslung und vor allem Schattenplätzchen. Auf der Alm gibt es außerdem einen Spielplatz mit Trampolin, ein riesiges Baumhaus, einen kleinen Teich (Füße eintauchen bringt garantiert Abkühlung) – die Kinder können sich einfach in der Natur austoben", schwärmt Manuela Gruber-Koch.

Geburtstagsparty's auf der Grukodilfarm sind sehr beliebt

In den Sommerferien ebenfalls sehr beliebt, sind die Geburtstagsparty's auf der Grukodilfarm. Diese können jeder Zeit telefonisch vereinbart werden – Familie Gruber-Koch geht dabei individuell auf die Wünsche und das Alter des Geburtstagskindes ein. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Party beim Grillen am Lagerfeuer ausklingen zu lassen, so die Grukodilfarm.

Manuela Gruber-Koch und ihre Familie freuen sich, dass das Sommerprogramm 2022 am 7. Juli startet und so gefragt und beliebt bei Kindern und ihren Eltern ist.

Foto: Grukodilfarm

Eine Voranmeldung ist immer notwendig

Auch während des Sommers besteht die Möglichkeit, dass reguläre Angebot der Grukodilfarm zu nutzen. Für alle Angebote ist eine telefonische Voranmeldung notwendig, da es eine begrenzte Teilnehmerzahl für diese gibt.

Auf der Grukodilfarm in Saalfelden haben Kinder Spaß