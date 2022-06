„Rückenschwimmer“ nennen sich die Kinder der Volkschulgruppe der önj Unterkagerer. Bei einem Lokalugenschein berichteten sie über ihre Aktivitäten.



AUBERG, ST.PETER. Den Tieren am ÖKO-Teich in Kasten auf der Spur waren die Kinder der Volkschulgruppe der önj Unterkagerer zum Auftakt dieses Schuljahres. Coronabedingt gab es eine längere Pause, auch das Sommerlager am Unterkagererhof war ausgefallen. Elf Kids der Gruppe aus Auberg und Kasten folgten der Einladung.Mit Keschern, Behältern, Lupen und Bestimmungstabellen ausgerüstet, untersuchten sie die Tiere Im ÖKO-Teich.

"Durften mithelfen"

Es ist nicht das erste Mal, dass die jungen Naturforscher „zum Tümpeln“ ausrücken, wie die Kids berichten: „Meist treffen wir uns am Unterkagererhof, wo wir einen tollen ÖKO-Teich in der Nähe haben und 2019 haben wir am Unterkagererhof wurde unsern neuen Teich bekommen, da der alte schon verwachsen war“, schwärmen die Kids: „Da durften wir beim Bauen mithelfen, da er ganz aus Lehm gemacht wurde. Dann durften wir den Teich auch bepflanzen und die Tiere wieder einsiedeln.“ Dass das Matschen und Gatschen für die Kids eine Riesengaudi war, daran erinnern sich auch die Gruppenbetreuerinnen Margit Lehner und Regina-Hoffmann Schietz. „Da wir sehr gerne Tümpeln und Keschern, fanden wir schnell unseren Gruppennamen. Beim Tümpeln entdeckten wir auch ‚die Rückenschwimmer‘ die immer mit der Bauchseite nach oben schwimmen- und zwar unterhalb der Wasseroberfläche. Wir fanden die Tiere so witzig uns so war uns schnell klar, wie wir heißen wollen.

Regelmäßige Gruppentreffen

„Unsere Gruppe gibt es seit 2017. Zu unseren Gruppentreffen kommen Kinder im Volksschulalter, die meiste aus Kasten und Auberg“, berichtet die Gruppenleiterin und Volksschullehrerin Margit Lehner. „Uns begleiten die unterschiedlichsten Themen: Tierspurensuchen im Winter; Bauen von Nisthilfen für Insekten und Nistkästen für Vögel und Fledermäuse. Auch ein Besuch im Vogelmuseum und eine Fledermauswanderung standen schon am Programm. Unser Leitmotto ist: Einfach Spiel und Spaß in der Natur.“

Sommerlager als Highlight

Ein Highlight für die Kinder ist dabei das alljährliche Sommerlager am Unterkagererhof, das die letzten zwei Jahre coronabedingt immer ausfiel. „Im Herbst haben wir gelernt, wie man Winterunterschlupfe für Igel und andere kleine Tiere bauen kann. Einige von uns haben das im eigenen Garten nachgebaut, fotografiert und unter allen Teilnehmern wurden tolle Bücher verlost. Für den Sommer bauten wir tolle Insektenhotels“, berichtet Anna, eine Preisträgerin des önj- Wettbewerbs.

Frühjahrsputz der Rückenschwimmer

Im Frühjahr rückten die „Rückenschwimmer“ dann zu einem Frühjahrsputz rund um den Unterkagererhof aus. Da gab es vieles zu tun, berichten die jungen önj-Aktivisten: „Die Insektenhotels mussten wir ausbessern, den Bauer-Garten stutzen, ein vertrocknetes Weidentipi wegräumen, der Feuerstelle räumen und auch bei unserer ‚kleinen Wildnis‘ und beim Teich wurde alles auf Vordermann gebracht. Zur Belohnung gab es ein Knackerbraten am Lagerfeuer.“ Aktuell freuen sich die Kids schon auf das Sommerlager, das heuer hoffentlich wieder stattfinden kann.

Zur Sache:



Im Bezirk gibt es aktuell zwei aktive Ortsgruppen: önj Haslach und önj Unterkagerer.

Die önj ist eine partei- und konfessionsunabhängige, gemeinnützige Jugendorganisation, die für die Verbreitung des Natur- und Umweltschutzgedankens eintritt und aktiv Arten- und Biotopschutz betreibt. Das Ziel ist es, jungen Menschen die Bedeutung einer lebenswerten Natur durch verschiedene Aktivitäten näher zu bringen. Wertschätzung, Anerkennung und Begeisterung stehen dabei im Mittelpunkt. Eine hohe Kompetenz der MitarbeiterInnen bürgt für eine erfolgreiche Arbeit. Die Erhaltung der Vielfalt der Lebensräume bildet die Voraussetzung dafür. Die Ziele zusammengefasst: Natur erleben, Natur erforschen, Natur erhalten und bleibendes Schaffen.

(aus dem Leitbild der önj)

Mehr zur önj unter: www.naturschutzjugend.at