Corona hat in den heimischen Küchen einiges verändert – unter anderem wird wieder mehr gekocht und auch aufwendiger. Durch das Home-Office verbringen wir mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und der Weg in die Küche ist kurz. Dabei darf eine gesunde Ernährung nicht zu kurz kommen und im Home-Office ist es wichtig, dass man sein Essen selber kocht und nicht zum Bestell-Weltmeister wird. Michaela Rohrmoser, Ernährungstrainerin, erklärt, worauf man bei der Ernährung im Home-Office achten sollte.

SALZBURG/SIEZENHEIM. "Durch die Pandemie haben wir nun mehr Zeit uns Gedanken über unsere Ernährung zu machen. Diese hatten wir vorher gar nicht. Das Bewusstsein 'Ich koche mir etwas selber' wurde größer", meint Michaela Rohrmoser, Ernährungstrainerin und Gründerin von "foodie-therapy" aus Siezenheim, dass das generelle Bewusstsein für gesunde Ernährung sich signifikant gesteigert hat.

Mehr Zeit im Home-Office für ein ausgewogenes Frühstück

Im Home-Office ist es wichtig, dass man selber kocht und dass man dafür keine Stunden am Herd verbringen muss, bestätigt auch Rohrmoser:



"Zum Beispiel kann man am Abend mehr kochen und sich das dann am nächsten Tag zu Mittag einfach aufwärmen."

Davor kommt aber das Frühstück dran. Da man zuhause arbeitet, erspart man sich den Arbeitsweg und kann die gewonnene Zeit für ein ausgiebiges und gesundes Frühstück aufwenden, was laut der Ernährungstrainerin, viele Menschen auch tun:



"Ein ausgewogenes Frühstück ist der perfekte Start in den Tag. Damit stärkt man auch seine Konzentrationsfähigkeit."

Vor allem auf komplexe Kohlenhydrate wie Vollkornbrot oder Vollkornhaferflocken sollte man achten, damit der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt. Die Haferflocken kann man mit Topfen oder Joghurt sowie Obst und Gemüse kombinieren. Um Heißhunger-Attacken während des Vormittages zu vermeiden, eignet sich Eiweiß optimal dafür. Ein Omelett mit Gemüse oder ein Rührei in der Früh und man ist einfach länger satt und läuft nicht Gefahr einen Zwischensnack sich reinzuziehen.

Das Bewusstsein "Ich mache mir etwas" wurde durch die Pandemie größer. Es wird auch wieder aufwendiger gekocht.

Das Thema Trinken –

Wasser kann auf Dauer fad werden

Bei einer einsetzenden Müdigkeit greifen viele zu Energy-Drinks und Limonade. Ist ab und zu nicht verwerflich, vor allem süße Limos, sollten aber in Maßen getrunken werden. Es gibt aber auch aufputschende Alternativen, die gesünder sind, wie ein Grün- oder Schwarztee mit Zitrone. Kaffee geht auch, aber in Maßen, wie Rohrmoser betont:



"Mehr wie vier Tassen am Tag sollten es nicht sein und idealerweise schwarz."

Das man viel trinken muss, sollte jedem klar sein und dass Leitungswasser das Beste ist, auch. Wasser oder Mineralwassser mit Zitrone oder Gurke ist eine Alternative, Kräuter- und Früchtetees gehen immer, aber auch frisch gepresste Fruchtsäfte, wobei man diese mit Wasser verdünnen sollte, da sie sehr viel Fruchtzucker enthalten.

Die Müdigkeit nach dem Mittagessen verhindern

Das Mittagessen sollte eiweißreich gestaltet werden mit viel Gemüse, "um die Müdigkeit danach zu verhindern, die wirklich oft vom Mittagessen kommt", so die 28-Jährige, die ebenfalls dazu rät, das Essen nicht vor dem PC oder Laptop einzunehmen, sondern, wie das Abendessen, am Tisch sitzend.



"Das Mittagessen hat einen großen Einfluss auf das Nachmittagsloch",

betont Rohrmoser, die auch auf Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen, Erbsen, Bohnen und Erdnüsse, verweist. Für einen Nachmittagssnack eignen sich unter anderem Nüsse sehr gut, da sie gesunde, ungesättigte Fettsäuren enthalten. Sie sind gut für das Gehirn und die Leistung.

Die Menschen haben ihre Küche wiederentdeckt und den Genuss des Kochens. Wie eine gesunde Ernährung im Home-Office aussehen könnte, skizziert Ernährungstrainerin Michaela Rohrmoser. Durch das Arbeiten daheim hat man mehr Zeit, sich Gedanken zu machen und für die Zubereitung.

Nicht zu spät Abendessen, dafür aber zelebrieren

Die Ernährungstrainerin würde am Abend zu einem nicht zu spätem, leichten und vitalstoffreichen Abendessen bestehend aus viel Gemüse (allerdings gekocht/gedünstet und nicht roh, wegen der Verdauungsarbeit), komplexen Kohlenhydraten, gesunden Fetten und hochwertigem Eiweiß wie Fleisch, Fisch, Ei oder Milchprodukte, raten. Und wie bereits erwähnt, wenn man etwas mehr kocht, hat man für den folgenden Home-Office-Tag ein fix fertiges Mittagessen, das man nur mehr aufwärmen muss. Als Abendsnack eignen sich Gemüsechips sehr gut oder selbstgemachte Popcorn anstatt Chips oder dergleichen.

