Schwerpunktkontrollen der Polizei am Pfingstwochenende führte zu Führerschein- und Kennzeichenabnahmen.

SALZBURG. Zu Pfingsten gab es in Salzburg in den vergangenen Jahren vermehrt Probleme mit Rasern im Straßenverkehr. In Zusammenarbeit der Salzburger Polizei und der Kfz-Prüfstelle des Landes und des Landes Salzburg wurden daher heuer vermehrten Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Ziel war es, extreme Raser aus dem Verkehr zu ziehen.

Verkehrsbilanz am Pfingst-Wochenende :

2.782 Fälle von Geschwindigkeitsübertretungen wurden gemessen.

Fälle von wurden gemessen. 26 Anzeigen wegen Alkohol und zwei Anzeigen wegen Drogen am Steuer wurden ausgesprochen.

und am Steuer wurden ausgesprochen. Zehn Führerscheine wurden vorläufig abgenommen.

Darunter waren teilweise extreme Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt: Ein Autolenker wurde mit einer Geschwindigkeit von 139 Stundenkilometern bei erlaubten 50 gemessen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Auf der Thalgauegg Landesstraße wurde ein Motorradlenker mit 157 Stundenkilometern geblitzt, und auf der Wiestal Landesstraße wurde ein Auto mit 145 anstatt der erlaubten 60 gemessen. Alle Lenker wurden angezeigt.

„Wer glaubt, mit Raserei Leben gefährden zu müssen, hat mit scharfen Konsequenzen zu rechnen."

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll

Polizeidirektor Bernhard Rausch (li.) und Landesrat Stefan Schnöll (re.) bei der Bekanntgabe weitere Schritte gegen Raser in Salzburg.

Schwerpunktkontrolle in der Tuning-Szene



In der Nacht von 22. auf 23. Mai führten mehrere Polizeistreifen eine Schwerpunktkontrolle in der Tuning-Szene durch.

Das Ergebnis von 25 untersuchten Fahrzeugen :

77 Delikte mit zum Teil schweren Mängeln

mit zum Teil schweren Mängeln Bei zehn Fahrzeugen mussten wegen „Gefahr im Verzug“ die Kennzeichen und die Zulassung an Ort und Stelle abgenommen werden.

Die Polizei und die Kfz-Prüfstelle des Landes führten heuer an Pfingsten vermehrten Schwerpunktkontrollen durch.

„Durch die Kontrollen konnten in den vergangenen Tagen wieder einige Gefährder im Straßenverkehr erwischt werden. Vielen Dank der Polizei und den Mitarbeitern des Landes für ihren Einsatz für mehr Sicherheit im Salzburger Straßenverkehr“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.