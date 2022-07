Der IT-Karriertag will junge Menschen für IT-Berufe zu begeistern. 300 Schülerinnen und Schüler können 16 IT-Betriebe, Ausbildungsstätten und Bildungseinrichtungen kennenlernen und einen Einblicke in die Tätigkeitsbereiche der Branche erhalten.

SALZBURG. "Man muss keineswegs schon als Jugendlicher die berufliche Laufbahn bis ins Alter vorgeplant haben", sind sich Kathrin und Eva einig. Die beiden IT-Fachkräfte geben den Jugendlichen beim IT-Karriertag einen Einblick in ihre berufliche Laufbahn: "Ich habe eine Lehre als Augenoptikerin gemacht, habe dann die Berufsreifeprüfung absolviert und an der Fachhochschule Informationstechnologie studiert. Über ein Praktikum bin ich bei der Wüstenrot gelandet", erzählt Kathrin den jungen Besuchern. Eva hat die Handelsakademie abgebrochen, war beim Militär und hat dann Raumplanung, Raumordnung und Geoinformatik studiert.

Fiona Mayer (li.) und Gillian Stendel von der Kompass Bildungsberatung für Mädchen.

Erkennen, was zu dir passt



Die Geschichten dieser beiden Damen soll den jugendlichen den Druck nehmen, früh berufliche Entscheidungen treffen zu müssen. "Oft erkennst du erst später, was wirklich zu dir passt", sind sich die IT-Fachkräfte einig.

Wusstest du schon als Kind, welchen Beruf du einmal ausüben wirst?

Eine Branche, viele Tätigkeitsbereiche



Um junge Menschen für IT-Berufe zu begeistern, veranstaltet die Sparte Information und Consulting mit der Fachgruppe UBIT den IT-Karriertag am Wifi in Salzburg. 300 Schülerinnen und Schüler können 16 IT-Betriebe, Ausbildungsstätten und Bildungseinrichtungen kennenlernen und einen Einblicke in die Tätigkeitsbereiche der IT-Branche erhalten.

"Informations- und Kommunikationstechnologien nehmen eine Schlüsselfunktion bei der Absicherung des heimischen Wirtschaftsstandortes ein. Wenn Salzburg auch künftig fit für die digitale Zukunft sein möchte, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte, die die Digitalisierung in den Betrieben vorantreiben."

Martin Niklas, Spartengeschäftsführer Information und Consulting

Corinna (li.) und Julia von der HAK Hallein

Junge Mitarbeiter stellen das Unternehmen vor



"Hier sind Top-Firmen aus Salzburg, die sich präsentieren. Ich finde es toll, dass die Firmen hier auf uns zukommen", sagt Julia aus der HAK Hallein. "Häufig kennt man nur den Namen der Firma, aber man weiß garnicht, was das Unternehmen genau machen. Hier können wir das erfahren, das finde toll." Zarina aus der HAK:zwei in Salzburg ergänzt: "Junge Mitarbeiter stellen die Unternehmen aus ihrer Sicht vor, das finde ich sehr ansprechend."

Schüler der Mittelschule Kuchl

Unternehmen gehen auf die Jugend zu



Dass die Unternehmen selbst den Kontakt zu den jungen Menschen suchen, sei essenziell im Wettbewerb um die Fachkräfte der Zukunft, sind sich die Aussteller einig. "Wir präsentieren uns aktiv an Schulen und bei Veranstaltungen wie diesen. Wir suchen das Gespräch, um den jungen Leuten aufzuzeigen, welche verschiedenen Berufswege sie bei uns einschlagen können", sagt Barbara Golser von der Porsche Holding. "Eigentlich müsste man schon im Kindergarten und in der Volksschule anfangen, die Kinder mit dem Themenfeld Informationstechnologie vertraut zu machen", sagt Marcel Halwa, IT-Recruiter bei Wüstenrot Datenservice.

Barbara Golser und Magdalena Brandl von der Porsche Holding

"Spielerischer Einstieg ist wichtig"



Ein Schwerpunkt des IT-Karriertages liegt auch auf den Mädchen: "Die Mädchenförderung ist uns ein wichtiges Anliegen. Es fehlt oft der Einblick, welche Berufe es überhaupt gibt. Damit beginnen wir schon in den Volksschulen, weil da der Blick noch unbefangener ist", sagt Landesrätin Daniela Gutschi. "Der spielerische Einstieg ist hier essenziell."

