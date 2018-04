Spittal: Mehr Pflichtausgaben, sinkende Einnahmen

25.04.2018, 12:50 Uhr

Spittaler Gemeinderat beschloss Rechnungsabschluss 2017.

SPITTAL. Der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Spittal weist ein Gesamtvolumen von 47.086.694,71 Euro aus. Das Jahr 2017 war vor allem geprägt durch massiv steigende Pflichtausgaben im Bereich der Sozialhilfe und der Abgangsdeckung der Krankenanstalten sowie gleichzeitig sinkende Einnahmen bei den Ertragsanteilen auf der anderen Seite. 11,8 Millionen Euro an Umlagen und Transferzahlungen an das Land mussten bereits finanziert werden, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde Spittal.

Enger Spielraum

Kanal und Wasserleitung

Nachtragsbudget 2018

Personalwechsel

„Obwohl der finanzielle Spielraum zunehmend enger geworden ist, konnte die Stadt noch alle freiwilligen Leistungen aufrechterhalten“, so Bürgermeister Gerhard Pirih. Um dies auch künftig gewährleisten zu können, hat sich der Gemeinderat für ein zügiges und aktives Handeln entschlossen. Im Rahmen eines Budget-Konsolidierungsprozesses soll eine Aufgabenreform durchgeführt werden, um mögliche Potenziale und finanzielle Spielräume zu finden.2017 konnten zahlreiche Vorhaben realisiert und abgewickelt werden. Den Schwerpunkt bildete der Kanal- und Wasserleistungsbau mit dem dazu notwendigen Straßenbau. Weitere Projekte: eine kurzfristig notwenige Sanierung des Daches der Eisportarena, der Ankauf eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr St. Peter sowie Investitionen in die Infrastruktur der ganztägigen Schulform, in die Adaptierung des Schlosses Porcia und in den Hochwasserschutz.Mit einer Erweiterung von ca. zwei Millionen Euro wurde der erste Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2018 vom Gemeinderat beschlossen. Das Budgetvolumen der Stadtgemeinde liegt nun bei mehr als 54,7 Millionen Euro. Der Schwerpunkt der Erweiterungen liegt im außerordentlichen Haushalt, wobei hier vor allem der Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau zu nennen ist. Außerdem wird das umfassende Sanierungsprogramm bei den gemeindeeigenen Wohnhäusern auch 2018 fortgesetzt.In der Sitzung wurden außerdem Ina Rauter (Team Kärnten-Spittal) und Christoph Staudacher (FPÖ) als neue Stadträte angelobt. Rauter folgt Gerhard Klocker nach, der künftig Gemeinderat und Landtagsabgeordneter ist, Staudacher übernimmt den Sitz von Hansjörg Gritschacher, der sich nach 15 Jahren aus der Politik verabschiedet.