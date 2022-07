Ab 8. Juli, dem letzten Schultag in der Steiermark, macht das Universalmuseum Joanneum allen Besucher:innen unter 19 Jahren eine besondere Freude: Der Eintritt für Kinder und Jugendliche ist frei – und das über die Sommerferien hinaus!

STEIERMARK. „Wir freuen uns sehr, dass wir künftig alle Kinder und Jugendlichen unter 19 gratis in unseren Museen begrüßen dürfen. Mit diesem niederschwelligen Angebot soll die Lust auf Kunst und Kultur bei der jungen Zielgruppe noch verstärkt werden, und zwar weit über die Steiermark hinaus. Der Start zu Ferienbeginn ist optimal, so können auch die Familien das Abenteuer Museum voll auskosten“, so die GF des Universalmuseums Joanneum, Wolfgang Muchitsch und Alexia Getzinger.Kulturlandesrat Christopher Drexler zeigt sich ebenfalls sehr erfreut: „Kinder und Jugendliche sind offen und neugierig. Damit ist ein unkomplizierter und schneller Zugang in kulturelle Bildungseinrichtungen geschaffen! Das Angebot gilt natürlich auch für Schulklassen, sodass ein Museumsbesuch auch im Rahmen des Unterrichts kostenfrei möglich ist.“

Prinzessin oder Ritter?

Die Prunkräume von Schloss Eggenberg und das Landeszeughaus, welche teilweise ausschließlich im Rahmen einer Führung zu besichtigen sind, sind ab dem 8. Juli für Besucher:innen unter 19 Jahren ebenfalls nach Verfügbarkeit gratis zugänglich. Ausgenommen von dieser Aktion sind neben der Tierwelt Herberstein, bestimmte Veranstaltungstage und Teile des umfassenden Sommervermittlungsprogrammes.

In den 19 Museen gibt es Vieles zu entdecken. Im CoSA – Center of Science Activities – können auch eigene Ideen umgesetzt werden.

Vielfältiger Ferienspaß

Im Rahmen des Ferienprogramms besteht den gesamten Sommer über die Gelegenheit zum Entdecken, Spielen und Gestalten. Kinder und Jugendliche können in der Neuen Galerie Graz verschiedene Maltechniken ausprobieren, den Bauch des „Friendly Alien“ im Kunsthaus Graz erforschen oder im Naturkundemuseum detektivische Spurensuchen unternehmen und in 80 Minuten klimafreundlich um die Welt reisen. Im CoSA – Center of Science Activities gibt es allerhand Science-Abenteuer und spannende Workshops zu erleben und die „A(R)dventures“ bieten die Möglichkeit, sich zwischen realer und virtueller Welt zu bewegen. Schloss Eggenberg erzählt sagenhafte Geschichten, und das sowohl innerhalb der Schlossmauern als auch im Park. Einen Steinwurf entfernt, beimArchäologiemuseum, wird der Beruf der Archäologin des Archäologen genauer unter die Lupe genommen – Ausgrabungen inklusive. Das. Landeszeughaus und das Museum für Geschichte sind voller Möglichkeiten, unser Land und die Stadt Graz quer durch die Zeiten zu erforschen und im Volkskundemuseum am Paulustor dreht sich alles um die Farbe Grün.

Von Stübing bis Trautenfels

Im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing erleben Kinder beim Herstellen von Hollerbüchsen, Blütenseifen, Rindenschifferln, Griffelschachteln, Pfeil und Bogen sowie beim Kennenlernen von historischen Spielen einen Sommer wie damals. Das Jagd- und Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz ist ein idealer Ort, um Lebensmittel besser kennenzulernen oder sich spielerisch auf die Fährte von Wildtieren zu begeben! Und Schloss Trautenfels macht es mit dem „HEILKUNST-MOSAIK“ möglich, die Geschichte der Medizin in der Sonderausstellung zu erkunden.

Anregungen holen

Auf der Webseite für junge Leute finden sich neben dem Programm in den Museen auch viele Anregungen für zu Hause, die teilweise als Download zur Verfügung stehen und laufend erweitert werden: Podcasts und Audioguides, Begleitmaterial zu den Ausstellungen mit Rätseln und kreativen Ideen sowie weiterführende Videos und Buchtipps zu den Ausstellungen.

