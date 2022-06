Vor einem Jahr begannen zwölf Männer und Frauen mit der Ausbildung zum "Gender-Agent" – darunter Abgeordnete bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landtages Steiermark sowie aus politischen Büros. Am Montag wurde den neuen Expertinnen und Experten für Gleichstellung ihr Zertifikat verliehen.

STEIERMARK. Wie bereits in der Gleichstellungsstrategie des Landes Steiermark festgehalten, ist die Geschlechterperspektive systematisch in alle Politikbereiche und in alle Phasen der Politik einzubeziehen. "Gender Agents" haben die Aufgabe, Politik und Verwaltung darin zu unterstützen, dass Gleichstellung zum Nutzen aller Menschen realisiert wird. Mit der Ausbildung neuer "Gender Agents" im Landtag soll nun ein weiterer Beitrag zur Stärkung von Gender Mainstreaming geleistet werden.

Gleichstellung und Chancengleichheit

Abgeordnete sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landtages Steiermark sowie aus politischen Büros begannen vor etwa einem Jahr mit der Ausbildung zu zertifizierten Expertinnen und Experten in Sachen Gleichstellung und Gender-Mainstreaming. Am Montag wurden die Zertifikate durch Landtagspräsidentin Manuela Khom und die ressortzuständige Landesrätin Juliane Bogner-Strauß an die Absolventinnen und Absolventen überreicht. "Gleichstellung und Chancengleichheit sind wichtige Aspekte in der Gesellschaft wie auch in der Wirtschaft und der Verwaltung, die ein hohes Maß an Aufmerksamkeit verlangen", so Khom, die sich bereits seit über 10 Jahren selbst „Gender Agent" nennen darf.

"Der Lehrgang schärft den Blick auf wesentliche Details im Zusammenhang mit Gleichstellung und vermittelt nützliches Know-How und praxisbezogene Tools, die im Sinne von Gender Mainstreaming angewandt werden können."

Landtagspräsidentin Manuela Khom

Die zertifizierten Gender-Expertinnen und –Experten sollen nun in ihrem politischen Tätigkeitsbereich nun Gleichstellung und Gender-Mainstreaming weiter vorantreiben.

Foto: stock.adobe.com/ Studio Romantic

hochgeladen von Rudolf Rutter

Bewusstsein schaffen

Die Ausbildung zu „Gender Agents" wird aus dem Ressort für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege von Landesrätin Juliane Bogner-Strauß finanziert, letztmalig wurde eine solche im Jahr 2013 angeboten. Die Landesrätin betont: „Gerade im eigenen Umfeld für die nötige Sensibilität bei Gleichstellungsfragen und generell für mehr Geschlechtergerechtigkeit beizutragen ist ein wichtiger Aspekt dieser Ausbildung."

Die zertifizierten Gender-Expertinnen und –Experten sollen nun in ihrer Funktion als „Gender-Agents“ in ihren Bereichen der Landespolitik und dem politischen Tätigkeitsbereich Gleichstellung und Gender-Mainstreaming weiter vorantreiben und als bewusstseinsschaffende Schlüsselfiguren auf Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen hinweisen.