Weiterbildung kann – besonders in Zeiten von persönlichen Umbrüchen oder gesellschaftlichen Veränderungen und Krisen – einen entscheidenden Beitrag zu mehr Lebenszufriedenheit leisten. Sowohl das mentale Wohlbefinden als auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verbessern sich nachweislich, wie Studien belegen.

Aber nicht nur die persönlichen, sondern auch große gesellschaftliche Herausforderungen wie Pandemie oder Klimakrise können nur lernend gemeistert werden. Darüber sind sich Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen einig.

Bildungseinrichtungen sind bestens gerüstet

Einrichtungen der Erwachsenenbildung sind mittlerweile auf die sich stetig und kurzfristig ändernden Rahmenbedingungen durch Corona gut eingestellt und bestrebt, die bestmögliche Aus- und Weiterbildung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzubieten. Mehr Abstand, weniger Personen, zusätzliche digitale Angebote und durchdachte Sicherheitskonzepte sorgen in allen steirischen Einrichtungen dafür, dass Bildung auch in herausfordernden Zeiten als „Grundnahrungsmittel“ der Gesellschaft erhalten bleibt.

Auf Erwachsenenbildung nicht vergessen

Wie wichtig das ist, betont beispielsweise Rudolf Egger, Professor für Pädagogik am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität: „Eine große Gefahr für unsere Gesellschaft ist ein Wegfallen von Erwachsenenbildung in der Pandemiezeit und die damit verbundenen fehlenden persönlichen Begegnungen: Wenn der Austausch fehlt, das Gespür füreinander abhandenkommt, der Wille zum Miteinander nicht mehr da ist, fördert das die Entstehung von Parallelwelten, von sozialem Rückzug, Intoleranz und Ignoranz und somit letztlich das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft.“

Bildung zur Bewältigung der Zukunft

Auch Martin Grassberger, Mediziner, Biologe und Bestsellerautor, mahnte bei seinem Vortrag anlässlich des „Tages der Weiterbildung“, zu dem das Bildungsnetzwerk Steiermark und das Land Steiermark geladen hatten, davor, den (Weiter-)Bildungsbereich zu vernachlässigen. Denn: „Bildung ist der Schlüssel zur Bewältigung unserer großen gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft wie Pandemien, Klimakrise usw. Nur lernend und wissend können wir diese Probleme lösen.“ Und auch Kerstin Slamanig, Geschäftsführerin des Bildungsnetzwerkes Steiermark betont: „Genau diese Möglichkeiten bietet Erwachsenenbildung: Sie schafft Räume für das Miteinander-Lernen. Das bringt jedem einzelnen Menschen unglaublich viele Vorteile und ist mittel- bis langfristig auch für das soziale Zusammenleben wichtig."

Das Fazit: Die leise, ruhigere Zeit über Weihnachten für sich nutzen! Schauen, was Weiterbildung alles ermöglichen kann, einmal am Weiterbildungsnavi Steiermark nachschauen, wie unglaublich viele und interessante Angebot es gibt!

Alle Angebote unter www.erwachsenenbildung-steiermark.at/angebote