BERNDORF. In Berndorf bei Kirchberg an der Raab feierte Josef Ulrich seinen 100. Geburtstag. Verwandte, Nachbarn, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die Damen des Vereins Berndorf Erleben sowie Bürgermeister Helmut Ofner ließen ihren "Seppl" hochleben.

Josef Ulrich wurde 1922 in Frutten bei St. Anna am Aigen geboren. Bald zog es ihn hinaus in die Welt. Als junger Mann arbeitete er in einer Zuckerfabrik in Niederösterreich und in der Textilindustrie in Vorarlberg. Mit seinem Motorrad bereiste er halb Europa. So fuhr er zum Beispiel immer wieder zu Fußballspielen nach Zürich und München. 1961 schloss er mit Karoline Löffler den Bund fürs Leben. Von da an bewirtschafteten die beiden ihre rund sieben Hektar große Landwirtschaft in Berndorf.

Der Jubilar nimmt noch immer aktiv am Dorfleben teil. Mit seiner freundlichen und humorvollen Art ist er ein gern gesehener Gast und stets der Sonnenschein in der Runde. "Die Zeiten waren nicht immer leicht, doch meine Lenerl und mich konnte nichts erschüttern“, so Josef Ulrich, der heute noch allein den Haushalt führt. Gattin Karoline ist 98 Jahre alt und verbringt ihren Lebensabend im nahegelegenen Alten- und Pflegeheim Kamper in Wörth, wo ihr Mann sie regelmäßig besucht.

Die WOCHE schließt sich den Gratulanten an und wünscht alles Gute und noch viele schöne Jahre!