Die 36. Faschingssitzung von Bad Gleichenbergs Narrenkartell wird aufgezeichnet und z.B. auf USB-Stick zugesandt. Auf Wunsch gibt es kulinarische Leckereien auch gleich mit dazu.

BAD GLEICHENBERG. Das Narrenkartell Bad Gleichenberg unter der Leitung von Günther Gaber und Peter Siegel wird die 36. Faschingssitzung – letztes Jahr ist die Sitzung ja ausgefallen – heuer digital veranstalten. Das rund zweistündige Programm wird in Trautmannsdorf vom Team von Vulkan TV aufgezeichnet und dann auf USB-Stick, DVD und eventuell auch als Stream angeboten. Das Programm, die Kosten für die Aufnahme werden ca. 20 Euro betragen, wird jedem Faschingsfan persönlich zugeschickt.

Die freche und fröhliche Performance wird heuer aufgezeichnet und zugestellt.

Als besonderes Extra gibt's am Faschingswochenende von den Hoflieferanten des Kulturkreises auch ein Genusspaket, das u.a. Wein, Krapfen und Schinken enthalten wird. Der TUS Bad Gleichenberg sorgt im Gemeindegebiet für die Verteilung der digitalen Faschingssitzung und des Genusspakets. Auch Ausgabestellen sind geplant.

Spaß to go

"Take away liegt ja voll im Trend, warum also nicht auch eine Faschingssitzung to go", erklärt Günther Gaber. Für ihn ist es vor allem wichtig, dass man als Verein aktiv bleibt. Der finanzielle Erlös der Aktion sei völlig nebensächlich.

Bei "Narrisch Guat" mit dabei

Das Narrenkartell wird heuer übrigens auch wieder bei "Narrisch guat" mit dabei sein. Weiterer Grund zur Freude – mit Barbara Ranftl verbucht man einen Neuzugang in der närrischen Runde.

