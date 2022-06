Nachdem die 4a-Musikklasse Mitte Juni eine erlebnisreiche und aufregende Projektwoche in Wien verbracht hatte, standen die letzten intensiven Probewochen für das traditionelle Schulschlusskonzert auf dem Programm.



KIRCHBERG. „Time after 4a“ lautete der Titel des letzten gemeinsamen Großprojekts an der Mittelschule Kirchberg. Und die Schülerinnen und Schüler der 4a-Klasse feierten bei ihrem große Bühnenauftritt in der Kulturhalle Kirchberg eine ebenso großen und feierlichen Abschied von der Schule in Kirchberg.

Auch tänzerisch haben die Schülerinnen der Musikklasse einiges drauf.

Foto: MS Kirchberg

hochgeladen von Heimo Potzinger

Von Chor bis Sologesang

Die Proben waren von Klassenvorstand Hans Unterweger geleitet worden. Selbstbewusst zeigten die 14-jährigen Musikerinnen und Musiker, was sie in den vergangenen vier Jahren an der Musikmittelschule alles gelernt haben – von volkstümlicher Musik über Pop- und Rockmusik war alles dabei. Instrumental- und Vokalmusik sowie tänzerische Elemente wurden geschickt in den Ablauf eingebaut.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse konnten ihre vielen Talente – wie etwa im Chorgesang, in der Band, im Sologesang und in tänzerische Darbietungen – noch einmal gemeinsam auf der Bühne aufblitzen lassen.

