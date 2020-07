David Auner holte dritten Platz bei der U16-Unterligameisterschaft.

FELDBACH. Der ESV Vulkanland Feldbach setzt großen Wert auf die Jugendarbeit bzw. hat jene in jüngster Vergangenheit forciert. Nun stellen sich die ersten Erfolge ein. Bei der Unterligameisterschaft der Stockschützen in Passail belegte David Auner bei seinem ersten Antreten im Zuge einer U16-Meisterschaft im Zielbewerb den dritten Platz in der Gesamtwertung. Somit hat er den Aufstieg zur Landesmeisterschaft am 5. September in Seiersberg geschafft. Nadine Schrei, zweite Starterin des ESV-Vulkanland, landete bei den Mädchen (U16) im Mittelfeld. Stolz ist ESV-Obmann und Trainer Hans Hermann. Er wird übrigens mit einer Jugendauswahl bei der U16-Wintermeisterschaft antreten.