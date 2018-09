Blues zum Start in einen "artigen" Kulturherbst

25.09.2018, 07:23 Uhr

Zuletzt präsentierte sich im Kulturhauskeller eine neue Band, die das Resultat eines spontanen Aufeinandertreffens dreier Musiker ist. Gitarrist "Sir" Oliver Mally, der vielseitige Bassist Alex Meik und Vorzeige-Drummer Peter Müller fanden sich nach einer Studio-Session zur Formation "The Blues Messengers". Mit variantenreichem Blues, akustisch, elektrisch und vorwiegend aus eigener Feder, treten die drei Musiker nicht nur "live" auf die Bühne, sondern präsentierten mit "Uncut" auch bereits einen ersten Tonträger.Variantenreich ist auch das kommende Programm von "straden-aktiv". Eine Hommage an Woody Guthrie inszenieren "Woody's Machine" mit Paul Kindler, Olena Mishchii, Willi Ganster, Markus Pfeiler und Wolfgang Schnelzer am 11. Oktober. "Mundgerecht" wird es beim Erntedank-Brunch im Stradnerhof am 21. Oktober.In den November geht es mit "Dr. Jekyll & The Hyde Company" am Allerseelentag. Das Konzert geht auch im Rahmen von "Jazzliebe" über die Bühne des Kulturhauskellers. Der meisterhafte Fabulierer Wolfgang Pollanz lässt seine literarischen Gedanken über das Alter am 22. November vom Blues der Formation "Sister Son" untermalen. Das ultimative Weihnachtskonzert bestreitet dann das "Kollegium Kalksburg" am 13. Dezember.