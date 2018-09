Ein buntes Murecker Stadtfest

18.09.2018, 13:35 Uhr

Der Hauptplatz von Mureck wurde zum Festplatz mit vielen Attraktionen.

Gemeinsam mit Landesrätin Ursula Lackner und vielen weiteren politischen Vertretern eröffnete Bürgermeister Anton Vukan das Stadtfest am Hauptplatz. Die Hauptbühne gehörte bei der Eröffnung den Kindern und Jugendlichen der Volksschule, der Neuen Mittelschule und der Musikschule. "Jetzt ist das Schuljahr erst eine Woche alt, trotzdem gelang es Lehrern und Kindern in dieser kurzen Zeit so tolle Beiträge zu gestalten", lobte Lackner. Höhepunkt der Eröffnungsfeier war der Auftritt des Sinfonieorchesters der Musikschule unter der Leitung von Günther Pendl.Auf drei Bühnen spielten dann viele Musikgruppen auf, die Murecker Gastronomie verwöhnte die Gäste mit bester Kulinarik, eine Modeschau und Kunsthandwerk ergänzten ein vielfältiges Programm. Bei der Verlosung eines E-Bikes war Mirela Bicek die glückliche Gewinnerin. Den Schlusspunkt setzten zu später Stunde die "Pumpkins" rund um Franz Wetzelberger und danach Jürgen Stark mit seinem zehnköpfigen Team vom Bauhof, die.den Hauptplatz in einer Nachtschicht wieder für den Verkehr frei machten.