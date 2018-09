Streicher im Sommercamp

05.09.2018, 18:01 Uhr

Rund 30 Streichmusiker verbrachten auf Einladung von "SO!Streich" gemeinsame Stunden in einem mehrtägigen Workshop.

Nächster Auftritt

Streichmusiker im Alter zwischen 8 und 72 Jahren besuchten auf Einladung des neuen Vereins "SO!Streich" einen mehrtägigen Workshop im steirischen Vulkanland. Die Teilnehmer musizierten in Kleingruppen und im Orchester. Highlight für die acht jüngsten Musiker war ein kurzes Geigenkonzert – passend zu den Klängen der berühmten Gsellmann-Weltmaschine in Kaag in der Gemeinde Edelsbach.Das Erlernte konnten die Campteilnehmer schlussendlich unter der Leitung von Johann Kirbisser in einer klassischen Messe in der Eichkögler Wallfahrtskirche und in einem Abschlusskonzert im Fidelium in Erbersdorf vor großem Publikum in der Praxis erproben.Der Verein "SO!Streich" wurde Anfang des Jahres zur Förderung von Streichmusikern in der Region gegründet und hatte sich Ende April in einem Konzert in Feldbach erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.Der nächste "Streich" des Vereins, eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Verein "kultur-land-leben", findet am Sonntag, 14. Oktober im Trauteum in Trautmannsdorf statt. Karten sind ab sofort bei den Tourismusverbänden Feldbach und Bad Gleichenberg sowie den Mitgliedern von "SO!Streich" bzw. "Claritiv" erhältlich.