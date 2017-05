Kabarettist Paul Pizzera rockt Bad Gleichenberg

Paul Pizzera, Senkrechtstarter der österreichischen Kabarettszene, ist am Samstag, 13. Mai um 19.30 Uhr in der Gleichenberg-Halle zu Gast. 2.000 Karten sind schon verkauft, Restkarten sind noch erhältlich.

Pizzera macht in seinem neuen Programm "Sex, Drugs & Klei'n'Kunst" das, was er am besten kann: Stadionrock vom Feinsten! Es geht um einen Jungen, der nie erwachsen werden will. Traumhaft einfach und einfach verträumt stolpert Pizzera durch die nie enden wollenden Hürden des täglichen Lebens. Sei es die Kinderarbeit im Jungscharlager oder als Unschuld vom Land in der Stadt die große Liebe zu finden. Kein Problem ist ihm zu klein, um nicht daran zu scheitern. Bewaffnet mit E-Gitarre, spitzer Feder und einer Überdosis Selbstironie ist er bereit, sich und sein Leben zu entwaffnen.

Vorverkaufskarten sind erhältlich bei Ö-Ticket, in den Raiffeisenbanken und in den Trafiken.