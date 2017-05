Tieschen verjuxte die Führung

08.05.2017, 21:35 Uhr

Nach 2:0-Führung verspielte Tieschen in Kapfenstein Sieg und Tabellenführung.

Eine Stunde lang regierte beim Spitzenspiel der 1. Klasse Süd B zwischen Verfolger Kapfenstein und Tabellenführer Tieschen die Angst vor einem Gegentreffer. Ciril Guja und Daniel Koller hatten auf beiden Seiten die einzigen Gelegenheiten. In der letzten halben Stunde überschlugen sich aber die Ereignisse. Richard Safran (63.) und Marko Karnet (68.) stießen mit einem Doppelschlag die Tür für Tieschens erstmaligen Aufstieg aus dem Fußballkeller weit auf.

Die Wende

Die Schockstarre dauerte bei den Hausherren nur kurz. Nach schöner Kombination servierte Guja den Ball ideal für Kevin Pöltl (70.). Trainer Franz Maller stellte um, brachte Gernot Fasching und Kapfenstein bedrängte nun das Tor der Gäste. Diese brachten sich mit zwei Selbstfallern um die Punkte. Nach zwei unnötigen Attacken im Strafraum verwandelte Andreas Glanz zwei Strafstöße (80., 85.) zum 3:2-Sieg für Kapfenstein. "Wir haben uns zwei Mal ganz dumm angestellt. In der Schlussminute hätte es bei einer ähnlichen Situation aber auch Strafstoß für uns geben müssen", haderte Tieschen-Trainer Johannes Pöltl mit dem Spielverlauf. Seine Truppe rutschte auf Platz drei zurück. "Es wird jetzt sehr schwer für uns, aufgeben werden wir aber nicht", blickt Pöltl auf die letzten vier Runden, wo mit St. Peter und Gnas II noch zwei schwere Brocken auf sein Team warten. "Wir haben nun alles selbst in der Hand und sind zurzeit auch nicht durch Sperren und Verletzungen beeinträchtigt", freute sich Maller über die Tabellenführung.In der kommenden Runde geht es zu Petersdorf II, dann folgen zwei Pflichtübungen gegen Mureck II und Feldbach II, bevor es in der letzten Runde gegen die nun auf Platz zwei auf Lauer liegende Mannschaft von St. Peter zum großen Finale kommen könnte.