TIROL. Ein neues Buch von Josef Nussbaumer gibt Einblick in die bewegten Leben von Tiroler Missionaren seit 1945. Seit dem Jahr 1945 sind viele Tiroler als Missionare in die Ferne gegangen.

Hunderte Tiroler als Missionare tätig

Alleine seit 1945 waren es 320, wie im neuen Buch von Josef Nussbaumer, „Aufbruch in andere Welten – Ein Tiroler Missions-Büchlein (1945 bis 2021)“, zu lesen ist. Viele dieser Tiroler leisteten Herausragendes und wurden beziehungsweise werden über ihre Tätigkeitsgebiete hinaus bekannt und geschätzt. Knapp 40 Orden und andere Gemeinschaften waren in dieser Zeit missionarisch tätig. Tiroler fanden so ihren Weg in 60 verschiedene Länder. „Diese Menschen haben einen wertvollen Beitrag für das soziale Leben geleistet und nicht nur den Glauben verkündigt“, betont Nussbaumer.

Koreanische Nationalheldinnen

Das gilt beispielsweise auch für die zwei Schwestern der Gemeinschaft „Ancillae Christi Regis" (ACR), Marianne Stöger und Margit Pissarek. Über 40 Jahre lang setzten sie sich in Südkorea gegen die Lepra und für eine bessere medizinische Versorgung Erkrankter ein. Ihrer Arbeit auf der „Lepra-Insel“ und der Unterstützung durch die Katholische Frauenbewegung wird es zugeschrieben, dass diese Krankheit in Südkorea mittlerweile als nahezu ausgerottet gilt. Sie erhielten als zweite und dritte Person die Ehrenstaatsbürgerschaft des asiatischen Staates, nur eine von vielen Auszeichnungen. Auch für den Friedensnobelpreis wurden sie bereits vorgeschlagen. Die beiden, die Beinamen wie „Mütter der Aussätzigen“ oder „blauäugige Engel“ erhalten haben, kehrten 2005 nach Tirol zurück. Marianne Stöger lebt heute bei Verwandten in Matrei am Brenner, Margit Pissarek in einem Innsbrucker Altersheim.

Das eigene Leben in Gefahr

Unter prekären und gefährlichen Bedingungen die Lebensumstände der Menschen zu verbessern, war und ist für viele der Tiroler im Missionsdienst ein Ansporn. Der Herz-Jesu-Missionar Hans Schmid aus See (Bezirk Landeck) ging 1969 im Alter von 30 Jahren erstmals in die Mission nach Afrika. 1979 führte ihn der Weg dann nach Brasilien. Im Norden des Landes hat er bereits über 100 Brunnen gebaut – für ihn gilt das Motto der Hl. Theresa von Kalkutta: „Helfende Hände sind heiliger als betende Lippen.“ Gleichzeitig kämpfte er für Gerechtigkeit. Das brachte ihn zehn Jahre lang auf die Liste der 94 bedrohtesten Menschen in Brasilien. Nachts wechselte er häufig sogar das Bett, damit niemand genau wissen konnte, wo er gerade schläft. Der sich selbst als „Fanatiker der Nächstenliebe“ bezeichnende Missionar ist mit über 80 Jahren Ehrenbürger seiner Tiroler Heimatgemeinde.

Laie und Gymnasiumslehrer

Bis zu seiner Pensionierung war Leonhard Ferner Professor am Paulinum in Schwaz. In seiner Pension brach der gebürtige Salzburger (aus Lasaberg/Tamsweg) nach Bolivien auf. Rund 20 Jahre unterstützte er dort die Franziskanermissionare – trotz seiner schweren Kriegsverletzung im zweiten Weltkrieg, die ihn ein Bein gekostet hatte. Bis zu seinem Tod 1997 war er „ein stiller Held der Nächstenliebe“, wie ihn Nussbaumer bezeichnet.

Diese Beispiele sind nur ein kleiner Auszug aus den vielen Tiroler Persönlichkeiten, die zur Mission in die Fremde gegangen sind. „Diese Menschen haben einen wertvollen Beitrag für das soziale Leben geleistet und nicht nur den Glauben verkündigt“, betont der Autor. Mehr als zehn dieser Missionare wurden bei ihrer Tätigkeit ermordet. Darunter waren neun von den „Millhill-Missionaren" (Absam) und mindestens zwei Missionare der Tiroler Kapuzinerprovinz.

