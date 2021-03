Ihr seid selbst nicht auf Twitter, wollt aber die am meisten diskutierten, lustigsten und besten Tweets nicht verpassen? Dann sind unsere "Tweets der Woche" genau das richtige für euch.

Wir beschäftigen uns mit den Österreich-Trends der Woche, was diskutiert und über was gelacht wurde und welche Tweets für Furore sorgten.



17.3. #grünerPass #Impfpass

Am Mittwoch war ein eventueller #grünerPass oder ein #Impfpass in der Diskussion:

20. März #Frühlingsbeginn



Unter dem Hashtag #Frühlingsbeginn erwartet man sicher andere Bilder als diese:

22. März #Pressekonferenz

Es gab wieder einmal eine #Pressekonferenz der Bundesregierung. Die Ergebnisse waren recht ernüchternd, wie es sich auf Twitter Austria spiegelte:

