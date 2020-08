TIROL. Mit Schulbeginn sind Erstklässler das erstemal selbständig im Straßenverkehr unterwegs. AUVA und KFV haben Tiroler Gemeinden mit den Plakaten "Augen auf!" für einen sicheren Schulweg ausgestattet.

Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kindern gestiegen

Während in den vergangenen Jahren die Zahl der Kinder, die im traßenverkehr tödlich verunglückt sind, gesunken sind, kam es 2019 diesbezüglich zu einem Anstieg. Österreichweit sind 13 Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Vier Kinder verstarben am Schulweg. Jeder siebte von 3.589 Verkehrsunfällen ereignete sich am Schulweg. Alleine in Tirol wurden 2019 bei 47 Verkehrsunfällen 47 SchülerInnen auf ihrem Weg von bzw. zur Schule teils schwer verletzt. Ein Kind ist in Tirol bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

„Dass im Jahr 2019 so viele Kinder bei Straßenverkehrsunfällen verstorben sind, ist alarmierend. Wir appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmer, rund um den Schulstart besonders umsichtig zu sein.“ (Othmar Thann, Direktor des KFV)

Erstklässler erstmalig selbständig im Straßenverkehr unterwegs

Gerade mit dem Schulstart im September sind wieder zahlreiche Erstklässler erstmals selbständig im Straßenverkehr unterwegs. Auch vielen älteren SchülerInnen fehlt aufgrund des Homeschoolings die Übung im Straßenverkehr. Kinder sehen, hören und fühlen anders. Sie nehmen ihre Umwelt aus einer anderen Perspektive wahr. Aufgrund ihrer geringeren Körpergröße können sie nicht über Autodächer hinwegschauen. Sie bemerken daher Fahrzeuge erst später als Erwachsene.

Plakataktion für mehr Sicherheit am Schulweg

Gerade zu Schulbeginn sollen motorisierte FahrzeuglenkerInnen für die besonders sensible Verkehrssituation rund um Schulen sensibilisiert werden. Aus diesem Grund haben auch heuer wieder das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) und die AUVA zahlreiche Gemeinden mit den Schulsicherheitsplakaten ausgestattet. Unter dem Motto „Augen auf!“ wird dazu aufgerufen, die Geschwindigkeit zu reduzieren und im Schulbereich besonders vorsichtig zu fahren. Tiroler Gemeinden wurden mit 1.600 Plakaten ausgestattet.

„Mit den Plakaten möchten wir alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer daran erinnern, dass sie dazu beitragen können, das Verletzungsrisiko im Straßenverkehr zu reduzieren, indem sie ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen. Nur durch mehr Rücksichtnahme und erhöhte Vorsicht werden wir es gemeinsam schaffen, die Unfallzahlen zu senken.“ (Wolfgang Boesau, Abteilungsleiter des Unfallverhütungsdienstes der AUVA-Landesstelle Salzburg)

KFV-Tipps für einen sicheren Schulweg

