TIROL. Im kommenden September finden in allen Teilen Tirols erneut Sprechtage der Landesvolksanwältin statt. Dieses Mal wird den Menschen direkt in den Stadt- und Marktgemeinden mit Rat und Tat zu Seite gestanden.



Zehn Termine in allen Teilen Tirols

Landesvolksanwältin Maria Luise Berger bietet im September 2020 Terminen in Imst, Landeck, Reutte, Telfs, Kufstein, Jenbach, Wörgl, St. Johann in Tirol, Matrei in Osttirol und Lienz an. So haben auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht ins Innsbrucker Büro kommen können, die Möglichkeit, zu einem persönlichen Vorsprechen.

„Dieses niederschwellige, bürgernahe Angebot wird gerne angenommen – bei unseren Terminen im vergangenen Juni kamen insgesamt 41 Personen, um Beratungen in Anspruch zu nehmen oder Beschwerden anzubringen“,

erläutert Landesvolksanwältin Berger.

Aus Hygienegründen müssen ein selbst mitgebrachter Mund-Nasen-Schutz oder ein Schutzvisier getragen werden, Kontaktflächen werden regelmäßig desinfiziert. Um Ansammlungen in Wartebereichen zu vermeiden, ist eine telefonische Voranmeldung unter 0800 100 301 oder landesvolksanwaltschaft@tirol.gv.at erforderlich.

Wann sind die Termine?

Stadtamt Imst : Dienstag, 01.09.2020 ab 9 Uhr

: Dienstag, 01.09.2020 ab 9 Uhr Stadtamt Landeck : Dienstag, 01.09.2020 ab 14.30 Uhr

: Dienstag, 01.09.2020 ab 14.30 Uhr Gemeindeamt Reutte : Mittwoch, 02.09.2020 ab 10 Uhr

: Mittwoch, 02.09.2020 ab 10 Uhr Gemeindeamt Telfs : Mittwoch, 02.09.2020 ab 14.30 Uhr

: Mittwoch, 02.09.2020 ab 14.30 Uhr Stadtamt Kufstein : Donnerstag, 03.09.2020 ab 10 Uhr

: Donnerstag, 03.09.2020 ab 10 Uhr Gemeindeamt Jenbach : Donnerstag, 03.09.2020 ab 14.30 Uhr

: Donnerstag, 03.09.2020 ab 14.30 Uhr Stadtamt Wörgl : Dienstag, 15.09.2020 ab 10 Uhr

: Dienstag, 15.09.2020 ab 10 Uhr Gemeindeamt St. Johann in Tirol : Dienstag, 15.09.2020 ab 14.30 Uhr

: Dienstag, 15.09.2020 ab 14.30 Uhr Gemeindeamt Matrei in Osttirol : Mittwoch, 16.09.2020 ab 9 Uhr

: Mittwoch, 16.09.2020 ab 9 Uhr Stadtamt Lienz: Mittwoch, 16.09.2020 ab 13 Uhr

