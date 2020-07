TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Mittwoch, der 15. Juli

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Coronavirus

Die Nachverfolgung von immer wieder auftretenden Clustern erweist sich als schwierig. Der Grüne Gesundheitssprecher Mair ruft deshalb die Tiroler GastronomInnen dazu auf, beim Contact-Tracing mitzuhelfen. Mehr dazu...

Öffentlicher Aufruf der Gesundheitsbehörde: Nach Schulabschlussveranstaltung in Navis sollen Personen auf Gesundheitszustand achten. Mehr dazu ...

Komet "Neowise"

Der Komet mit dem Namen "Neowise" ist zur Zeit mit freiem Auge am Tiroler Nachthimmel zu sehen. Die beste Zeit dafür ist in der Morgendämmerung. Für alle, die nicht so früh aufstehen wollen, gibt es hier ein paar Bilder.

Wolf in Tirol

Sieben tote Schafe in See begutachtet: Insgesamt sieben tot aufgefundene oder aufgrund schwerer Verletzungen getötete Schafe wurden begutachtet. Rissspuren deuten auf einen Wolf hin. Mehr dazu ...

Sport

Mädels gemma kicken: Mit einem neuen Projekt will der Tiroler Fußballverband dem Mädchenfußball neue Türen öffnen und "junge, fußballbegeisterte Tirolerinnen auf den grünen Rasen locken. In Zusammenarbeit mit den Vereinen werden tirolweit spezielle Trainingseinheiten angeboten. Mehr dazu ...

Veranstaltungen

Beim Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit kam es zu Neuwahlen des Vorstandes, so entstand eine neue Führungsriege, die sich für die nächsten vier Jahre halten wird. Neben den Wahlen wurde entschieden, die nächste Alpinmesse Innsbruck erst im Herbst 2021 durchzuführen, das Alpinforum hingegen soll im November 2020 wie geplant stattfinden. Mehr dazu...

Historisches

Am 15. Juli 1840 wurde der Londoner Vertrag zwischen Österreich, Großbritannien, Preußen und Russland unterzeichnet. Durch diesen Vertrag sollte die Orientkrise beendet und ein gemeinsames Vorgehen gegen Ägypten festgelegt werden.

Wetter

Es wird wieder kühler. Heute ist es meist wolkig und die Sonne zeigt sich eher selten. Schon am Vormittag beginnt es zu regnen. Am Nachmittag kann es dann sogar recht heftig regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad.

Zum Newsletter anmelden kannst du dich hier.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen