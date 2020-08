TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Freitag, der 14. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik – Wohnen



Wirbel um vermeintliche Wohnungsvergabe an Ranzmaier (FPÖ) in Kufstein: Grüne Politiker kritisieren Ranzmaier: Der FPÖ-Stadtparteiobmann und LA habe sich eine geförderte Sozialwohnung in Kufsteiner Südtiroler Siedlung "ergaunern" wollen. FPÖ dementiert: Ranzmaiers Mutter habe ohne sein Wissen Pläne für eine zweite Wohnung verfolgt. Mehr dazu ...

Coronavirus

Seit gestern, Donnerstag, 14:00 Uhr haben die verstärkten gesundheitspolizeiliche Kontrollen am Brenner begonnen. Die Kontrollen richten sich an Balkan-RückkehrerInnen im Grenzraum Brenner. Mehr dazu ...

Zu wenig Lehrstellen? – WK nimmt Stellung

Kürzlich gab es zum Tag der Jugend am 12. August Kritik zu der aktuellen Situation der Tiroler Jugendlichen für den Arbeitsmarkt. Es würde zu wenig getan und die Lehrstellen wären knapp. Dagegen hält nun die Tiroler Wirtschaftskammer. Entgegen der Meldungen sehe die Situation auf dem Tiroler Lehrstellenmarkt nämlich erfreulich aus. Es gäbe 2.000 offene Lehrstellen in Tirol. Mehr dazu...

Religion – Forum Alpbach



Das corona-bedingt abgespeckte, vorwiegend online von 23. August bis 3. September veranstaltete Europäische Forum Alpbach wird auch heuer nicht ohne Beiträge für religiös bzw. theologisch Interessierte auskommen müssen. Mehr dazu ...

Digitaler Donnerstag

Aktuell stellt Euch der Digitale Donnerstag in seinem Themenbereich "Podcast" die interessantesten Tiroler Podcasts vor. In dieser Woche ist es eine Podcast-Kooperation von den Tiroler Landesmuseen mit dem Museum Noaflhaus in Telfs, dem Museum im Ballhaus Imst und dem Gemeindemuseum Absam: "Hörpositionen". Mehr dazu...

Historisches

Am 14. August 1906 wurde in der damaligen Österreich-Ungarischen Monarchie die erste Führerscheinprüfung durchgeführt. Eine erste Vorschrift zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr und kraftfahrrechtliche Bestimmungen gab es in Tirol 1904. Eine bundesweite Regelung kam dann im kommenden Jahr. Jedoch war darin noch nicht geregelt, wie sich Kraftfahrzeuglenker diese Bestimmungen und Kenntnisse aneignen sollten. Die Führerscheinprüfung 1906 löste dieses Problem. Jedoch galt sie nur für das Fahrzeug, mit dem man die Prüfung ablegte.

Wetter

Heute wird es wechselhaft, die Temperaturen gehen etwa zurück. Die Sonne zeigt sich eher selten und es kommt im Laufe des Tages immer wieder zu gewittrigen Schauern. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 und 25 Grad.

