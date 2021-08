TIROL. Das Wochenende steht an und mit ihm die große Frage: wie wird das Wetter? Zumindest wird es wieder etwas wärmer, auch wenn wir die dauernden Schauer nicht ganz los werden.



Start ins Wochenende

Freitags sind noch immer ein Wolken, besonders in Nordtirol, zu entdecken. Im oberen und mittleren Inntal und südlich davon ist es etwas freundlicher, hier fallen meist nur ein paar Tropfen. Ab Mittag wird es aber endlich überall etwas sonniger, lediglich in Osttirol kann es Nachmittags ein paar regnerische Quellwolken geben. Die Temperaturen steigen auf maximal 25 Grad.

Am Samstag erreicht uns endlich etwas wärmere Luft aus dem Mittelmeerraum. Bei überwiegend sonnigen Bedingungen klettern die Temperaturen auf meist 25 bis 30 Grad.

„Am Nachmittag muss man jedoch mit einer Kaltfront in Vorarlberg und Tirol, am Abend dann auch in Salzburg und Oberösterreich mit teils kräftigen Gewittern rechnen“,

so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Auf die kräftigen Gewitter folgt anschließend eine Kaltfront.

Jene Kaltfront dominiert auch den Sonntag. Kompakte Wolken mit viel Regen begleiten uns aus dem Wochenende hinaus. Am längsten trocken ist des zunächst am ehesten im Raum Kitzbühel. In Osttirol sind auch Gewitter eingelagert.

Sommerwetter für die neue Woche?

In der nächsten Woche beruhigt sich das Wetter etwas. So erwarten uns überwiegend freundliche Bedingungen, an den Nachmittagen sind bevorzugt im Bergland ein paar Schauer und Gewitter möglich. Unwetter sind aber bis auf Weiteres nicht zu befürchten. Die Temperaturen bleiben durchwegs sommerlich, sie steigen meist auf 21 bis knapp 30 Grad. Im weiteren Verlauf der Woche deuten die Modelle dann einen Vorstoß des Hochs über dem Mittelmeer auch nach Österreich an, Hitze mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke inklusive.

