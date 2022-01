TIROL (skn). Seit den ersten Sportübertragungen im Fernsehen hat die Sportberichterstattung an Beliebtheit immer weiter zugenommen. Auch heute noch sehen sich viele Tirolerinnen und Tiroler die Sportübertragungen im Fernsehen an.

Ergebnis unserer Umfrage der Woche zu den Sportübertragungen im Fernsehen

In unserer Umfrage der Woche wollten wir von euch wissen, ob ihr euch im Fernsehen Wintersportübertragungen anseht.

Hier das Ergebnis unserer Umfrage

In unserer Umfrage der Woche wollten wir wissen, ob du im Fernsehen Wintersport ansiehst. Hier das Ergebnis.

Foto: BB Tirol

hochgeladen von Bezirksblätter Tirol

Insgesamt haben 356 Leserinnen und Leser an unserer Umfrage der Woche teilgenommen. Die Mehrheit schaut Wintersport im Fernsehen an. Dabei geben 20 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an, dass sie kaum einen Wettbewerb ihrer Lieblingsdisziplinen verpassen, 42,4 Prozent schauen zumindest ab und zu eine der Wintersportübertragungen im Fernsehen an. 37,6 Prozent interessiert Sport im Fernsehen überhaupt nicht.

Sportübertragungen im Fernsehen

Live-Übertragungen im Fernsehen haben eine lange Geschichte. Das erste Sportereignis, das live im Fernsehen übertragen wurde, waren die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Damals wurden die Bilder dieses Sportereignisses in Echtzeit in die Fernsehstuben übertragen. Damals hatten noch die wenigsten Menschen einen Fernseher im eigenen Wohnzimmer. Man traf sich in sogenannten Fernsehstuben. Dadurch war die Zuseherzahl noch sehr begrenzt.

Das erste Fernsehereignis, das einem weltweiten Millionenpublikum live präsentiert wurde, war die Krönung der englischen Königin Elisabeth II. 1953. Die erste Fußballweltmeisterschaft wurde im Jahr 1954 übertragen. Die nächsten sportlichen Highlight, die live im Fernsehen übertragen wurden, waren die Olympischen Spiele 1964 in Tokio und die IX. Olympischen Winterspiele in Innsbruck 1964.

Sport und Information boomen im Fernsehen

Im April 2021 veröffentlichte der ORF seine Mediendaten für 2020. Darin zeigt sich, dass Informationssendungen und Sportübertragungen die meisten Zuseher vor die TV-Geräte locken. Dabei bevorzugten Frauen vor allem Information, den Opernball, Skisport und Fiction. Männer schauten vor allem Information und Skisport. Aber auch die Kinder interessieren sich für verschiedene Informationssendungen und Sport.

Im Dezember 2020 ergab eine Untersuchung zum Sehverhalten von Sport-Veranstaltungen während der Corona-Krise folgendes Bild:

Im Oktober 2020 gab die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher an, dass sie sowohl online als auch im Fernsehen in etwa gleich oft, Sportübertragungen sehen würden als vor der Corona-Pandemie.

Fußball EM und Ski-WM 2021



Im Jahr 2021 erreichten laut ORF verschiedene Spiele der Fußball-EM top Einschaltquoten. Nach der Zeit Im Bild vom 18. Jänner hatten die beiden EM-Spiele Italien – Österreich, Italien – England (Finale) die höchsten Einschaltquoten.

Am 21. Februar 2021 ging die alpine Ski-WM in Cortina zu Ende. Bis zu 1,529 Millionen Sportfans sahen den entscheidenden zweiten Durchgang. Insgesamt ließen sich in den zwei WM-Wochen die rund 60 Stunden Live-Übertragungen im ORF 3,784 Millionen Sportfans nicht entgehen. Das entspricht 50 Prozent der österreichischen TV-Haushalte ab 12 Jahren. Die Abfahrt der Herren mit im Schnitt 1,340 Millionen (68 Prozent MA) vor dem Herren-Slalom mit 1,293 Millionen (65 Prozent MA) und dem Slalom der Damen mit 1,169 Millionen und 63 Prozent Marktanteil erzielten ebenfalls Topwerte.

Aktuelle Umfrage

