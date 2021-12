Gerade rechtzeitig noch vor Weihnachten wurde vom österreichischen Musiker Paulus Ploier in Kombination mit seinen mundgemalenen Kunstwerken sein erstes Album mit dem Titel „Meine Briefe ans Christkind“ fertig und ist somit das erste Weihnachts-Web-Vernissage-Konzert. Es ist dem wohl bekanntesten österreichischen Mundmaler Paulus Ploier, der seit vielen Jahren Vollmitglied der "Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler in aller Welt (VDMFK)“ ist, gelungen sein erstes Album auf den Markt zu bringen und bei der kleinen Präsentation am vergangenen Wochenende in Strass im Attergau begeisterte er das Publikum. Die 12 Titel (01-Wir träumen von weiße Weihnacht, 02-Heidschibumbeitschi, 03-Wie wird des weitergehn, 04-Is finster draußt, is koid und stad, 05-Lass di falln, 06-Rattenfänger, 07-Frieden, 08-Is scho still uman See, 09-Maria durch ein`n Dornwald ging, 10-Liebes Christkindl, 11-Ach, Wolken – weiß, schwarz oder grau, 12-Wenn`s Winter wird), die meisten davon von ihm selbst getextet, beschreiben zum Teil sein Leben, seine Gedanken und seine Hoffnungen.

Die einzelnen Songs findet man u. a. auf „www.youtube.com“ unter „Paulus Ploier Meine Briefe ans Christkind: 01“ bzw. :02, :03, :04, :05, :06, :07, :08, :09, :10, :11 und :12 und direkt zum gesamten Album über folgenden Link: tinyurl.com/Briefe-ans-Christkind

Ganz gespannt kann man auch sein auf sein neuestes Projekt mit dem Titel „KUNST heilt“ mit dem Untertitel „Beziehung, Bruch und Bindung“, welches im kommenden Jahr Anfang Mai in der Kaiserstadt Bad Ischl stattfinden wird.