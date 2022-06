Vor 30 Jahren hob eine kleine Gruppe engagierter Männer rund um Kaplan Gerhard Krisper den Round-Table Lipizzanerheimat aus der Taufe. In der neuen JUFA-Halle in Maria Lankowitz wurde der "runde" Geburtstag nun mit einer Jubiläumsgala zelebriert.

MARIA LANKOWITZ. Der Bezirk Voitsberg, die Lipizzanerheimat. Eine ruhige Region, einerseits bekannt für die namensgebende Pferde, andererseits für den historischen Kohlebergbau. Vor 30 Jahren packte eine kleine Gruppe engagierte Männer rund um Kaplan Gerhard Krisper der Tatendrang, etwas bewegen zu wollen, vor Ort Gutes zu tun und einen weltoffenen Geist zu leben. Der Round-Table war geborgen.

Ein stimmungsvolles Ambiente für die Gäste aus mehreren Nationen

Charity und Felloswhip

Der 30. Geburtstag wurde würdig gefeiert und entsprechend der beiden Standsäulen "Charity & Fellowship" wurde nicht nur zu einer einmaligen Gala in der neuen JUFA-Halle in Maria Lankowitz geladen, sondern auch zum Global-Numbers Meeting. Diese Gala besuchten neue und alte Round-Table-Freunde der gleichen Tischnummern 44 bzw. 144 aus Neufchateau, Berlin, Peine und Helsingborg. Begeistert vom Alpenpanorama, erstaunt über lokale Bräuche und verliebt in die Gastfreundschaft versprachen die internationalen Freunde ein baldiges Wiedersehen.

Zahlreiche Gäste aus den unterschiedlichen Ländern kamen in die Weststeiermark.

Edle Jubiläumsgala

Auf edlen Jubiläumsgala kamen zahlreiche Freunde und Bekannte aus der gesamten Region und ganz Österreich. Verführt von einem köstlichen Galadinner des JUFA-Hotels Lipizzanerheimat, umrahmt von coolen Beats von DJ Luky faszinierte alle Anwesenden der Höhepunkt des Abend, die Charity-Versteigerung. Dank der vielen Mitbieter kann der Round-Table nun vier Monate lang die Sao Tomé School of English im Westen Afrikas finanzieren. Auf dieser kleinen Insel ist dies die einzige Möglichkeit, für Einheimische die englische Sprache zu erlernen.

Spenden verdoppelt

Die Veranstalter wollen dabei der Familie Edler und der Bioenergie Köflach für das Verdoppeln der Spendensumme aussprechen. Diese 30 Jahre waren erst der Anfang. Voller Motivation steht der Round-Table bereits in den Startlöchern für die Weihnachtspackerlaktion. Gemeinsam mit den Schulen werden bei diesem Projekt Weihnachtsgeschenke für Waisenkinder in Rumänien und Bulgarien gesammelt.

So schön kann man die JUFA-Halle in Maria Lankowitz gestalten.

Wer Mitglied werden oder mehr über die Projekte des Round-Table Lipizzanerheimat erfahren, möchte, kann auf www.rta44.com Informationen einholen oder auch gleich direkt ein Meeting besuchen.



Natürlich durfte eine Führung im Lipizzanergestüt Piber nicht fehlen.

