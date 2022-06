Ligist. Bereits zum 11. Mal findet heuer die Konzertreihe im wunderschönen Gastgarten oder bei Schlechtwetter im gemütlichen Wirtshaussaal des Ligister Schilcherhofes statt. Küche ab 18 und Konzerte ab 20 Uhr.

Den Auftakt am 1. Juli bestreitet „HAFNER funTASTIG“. Das erste Konzertprogramm zeichnet sich durch Eigenkompositionen von Robert Hafner (Steirische Harmonika) und Iris Passegger (Harfe) aus. Gemeinsam mit Agnieszka Kapron-Nabl (Violine), Manfred Uggowitzer (Kontrabass) und Brigitta Wetzl (Gesang) werden zusätzlich sensible Arrangements unterschiedlichster Musikgenres gespielt.

Am 2. Juli sind der „Blonde Engel & Die Hedwig Haselrieder Kombo“ an der Reihe. Blonder Engel steht für Konzeptkunst und Sitzmusik mit raffinierten Texten, exzellenten Bandsound, schelmischer Selbstironie und unbändigen Improvisationstalent. Strapazierung der Lachmuskeln wird garantiert.

Weiteres Programm

„Fuixjazz“ mit „Quetschklampfa“ am 8. Juli. „Aniada a Noar“ mit Martin Moro begeben sich mit „Wärme“ am 15. Juli auf eine musikalische Reise durch 40 Jahre Bandgeschichte. „Bix Beat“ lassen am 22. Juli ein Repertoire an Emotionen mit Smooth-Jazz, Blues, Funk und Pop aufleben. Südamerikanisches Lebensgefühl gibt es am 23. Juli mit dem „Trio Eva Argentina“. „The New Orelans Buddy Bolden Projekt“ wird am 29. Juli von „Eddie Luis and his Jazz Passengers“ präsentiert.

Die Botschaft „Jazz at ist best“ verkündet der „Streetview Dixieclub“ in seiner neuen Show mit Hits der 1920er und 1930er Jahre am 5. August. „The Roaring Sixties Company“ geben am 12. August die absoluten „Number-One-Hits“ der Sixties & Seventies zum Besten. Zur Tanzparty mit „Schickeria“ wird am 19. August geladen. Am 20. August trifft steirischer Dialekt mit „Charlie & Die Kaischlabuam“ auf Louisiana, New Orleans sowie Country- und Reggae-Musik. Die „Full Supa Band“ präsentiert am 26. August ein Repertoire der Musik der 50er und 60er Jahre.

Die Indie-Rock-Haudegen „The Base“ aus Graz spielen am 2. September. „Kabarett Cuvee“, die kunterbunte Kabarettmischung, gibt sich am 9. September ein Stelldichein. Unter www.kabarettcuvee.com/kontakt werden Jungtalente gesucht. Zum Abschluss des heurigen Sommerfestivals geht Harald Federer am 10. September mit „Purple Bluze“ auf den Spuren von Jimi Hendrix, Led Zeppelin oder Deep Purple eigene Wege.

Kontakt und Reservierungen: www.schilcherhof.at, Tel.: 0664-155 63 71, E-Mail: schilcherhof@schilcherhof.at