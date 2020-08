In Ligist, St. Johann und Söding finden nun regelmäßig "digitale Stammtische" statt, um auch den Senioren den Umgang mit Tablet und Smartphone zu erleichtern.

Der digitale Stammtisch ist eine Weiterentwicklung des "Digi Café" von akzente. Ortsansässige Seniorinnen und Senioren veranstalten diese Stammtische ein bis zwei Mal im Monat. Das Ziel ist es, das lebenslange Lernen zu forcieren und zu fördern. In den unterschiedlichen Gemeinden stehen zwei digitale Helfer zur Verfügung, die bei den digitalen Stammtischen für Fragen rund um Smartphone, Tablet, Internet und mehr zur Verfügung stehen. "Auch wir sind in die Digi Cafés gegangen und machten danach einen Kurs bei Regine Höller-Rauch von akzente, die uns viel beigebracht hat. Jetzt hoffen wir, dass wir dieses Wissen auch weitergeben können. Wir brauchen die Medien nämlich immer mehr", erklären Elisabeth Peter und Martha Nothdurfter, die in St. Johann einmal im Monat die Fragen der Senioren beantworten werden. Die digitalen Stammtische sollen locker und gemütlich sein, kein Teilnehmer soll die Scheu haben, etwas zu fragen. "Auch um neue Kontakte zu knüpfen und neue Menschen kennenzulernen eignet sich der Stammtisch perfekt", fügt Nothdurfter hinzu. Interessierte können an den Terminen einfach vorbeikommen und sich informieren.

Fortsetzung nach Corona

Auch der Bürgermeister von Söding-St. Johann, Erwin Dirnberger, dankt für die Initiative: "Alles, was den Bürgern nutzt, sind wir bereit zu unterstützen. Es ist außerdem ein Zeichen, dass es auch nach Corona mit einer gewissen Vorsicht weitergehen muss."

Der Ligister Bürgermeister Johann Nestler ist ebenfalls begeistert, dass seine Gemeinde gemeinsam mit Söding und St. Johann als Pilotgemeinde fungiert. "Dieses Projekt ist zum Nutzen der Gemeinschaft und für jeden Einzelnen. Es wird viele Leute bereichern."

Digitale Kompetenz ist wichtig

"Das lebenslange Lernen ist enorm bedeutend, ob für Kinder oder für Senioren. Da die Leader-Förderung für das Vorgängerprojekt leider auslief, sind wir sehr froh, dass der Zentralraum Steiermark mit dem Regionalbudget weiterhin unterstützt. Die Nachfrage ist nämlich groß und das Feedback sehr gut", betont Leader-Managerin Elfriede Pfeifenberger. "Die Corona-Zeit hat gezeigt, wie wichtig digitale Kompetenz ist."

Österreichweit ist der digitale Stammtisch das einzige Projekt dieser Art. Das Ziel ist es, die Stammtische auch in anderen Gemeinden zu veranstalten.

Termine

St. Johann: 14. September, 12. Oktober, 16. November, 14. Dezember, 15 bis 17 Uhr im "Mei Café". Der Stammtisch wird einmal im Monat stattfinden, bei Bedarf auch öfter. Elisabeth Peter und Martha Nothdurfter werden unterstützen. Mehr Informationen: 03137/6130-14

Söding: 22. September, 20. Oktober, 17. November, 15. Dezember, 16 bis 18 Uhr im Gasthaus Hochstrasser. Martin Scheid hilft den Teilnehmern. Mehr Informationen: 03137/6130

Ligist: 21. September, 5. Oktober, 19. Oktober, 2. November, 16. November, 30. November, 9 bis 11 Uhr in der ehemaligen Raika. 14-tägig informieren Elgrid Salchinger und Hans Klampfl. Mehr Informationen: 03143/22290