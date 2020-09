Pünktlich um 12 Uhr erklang bei der Eröffnung von "Blackdreamtattoo" am Voitsberger Hauptplatz das erste Mal das Geräusch einer Tattoomaschine.

VOITSBERG. Der 25-jährige Grazer Franz Steinlechner eröffnete heute (1. September) sein bereits zweites Studio. Zur Feier des Tages gab es Brötchen und verschiedenste Getränke. "Die letzten Wochen waren hart, aber es hat sich definitiv ausgezahlt", erzählt Steinlechner. Auch BR Markus Leinfellner gratulierte dem Tattookünstler zur Eröffnung.

Die Räumlichkeiten sind mit drei Stühlen ausgestattet, einer davon steht in einem privaten Bereich. Der Stil der Ausstattung geht in die Richtung moderner Barrock und Jugendstil. Die Wände wurden eher dunkel gestrichen, viele Spiegel und Bilder runden die Erscheinung ab. "Blackdreamtattoo" hat Montag bis Samstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. "Heute tätowiere ich bereits zwei Voitsberger, ich bin sehr froh und dankbar, dass ich hier so gut aufgenommen werde", ergänzt Steinlechner. Mehr Informationen gibt es auf der Facebook-Seite oder unter 0664/1086146.