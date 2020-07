Die Region Pack-Hebalm wird für den Sommer sukzessive wachgeküsst.

HIRSCHEGG-PACK. Mit dem "Dom des Waldes" hat die Hebalm eine einzigartige Attraktion, der Grundriss dieser Anlage ist exakt dem Mailänder Dom nachempfunden. In der Hochblüte fanden dort hochkarätige Konzerte und Lesungen statt, danach versank dieser Kraftort in den Dornröschenschlaf. Nun küsst der Verein "Wista-Diwa" mit den beiden Gemeinden Hirschegg-Pack und Preitenegg dieses Kleinod wieder wach und sorgt für eine Revitalisierung, die mittlerweile beinahe abgeschlossen ist.

Hubertus und Klemens

Die zahlreichen Bänke wurden abgeschliffen und frisch gestrichen, auch der Steg ist bereits wieder zugänglich. Beim Unterbau der Bühne wurden 25 Scheibtruhen voller Waldabfall weggekarrt, auch die Stromleitungen sind wieder intakt. Hubert Christandl, der Bruder von Vereins-"Mastermind" Karl Christandl, schnitzt derzeit einen Hubertus mit Hirsch, mit dem Voitsberger Motorsägenkünstler Günther Friedrich laufen Gespräche wegen einer überlebensgroßen Holz-Skulptur des Heiligen Klemens, des Schutzpatrons des Waldes.

Karl Christandl selbst ist bereits voll aktiv, um Veranstaltungen in den "Dom des Waldes" zu bringen. Die Planungen betreffen coronabedingt hauptsächlich das nächste Jahr. So ist eine Lesung mit Karl Merkatz schon sehr konkrekt, auch ein Konzert von Kärntner Chören wurde bereits avisiert. Und der steirische Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof liebäugelt mit einer Hubertusmesse auf der Hebalm inklusive Wildbretverkostung, um zu dokumentieren, dass Jäger auch "Lebensmittelproduzenten" sind. An einer offiziellen Wiedereröffnungsfeier im Dom wird auch gebastelt.

Ganzjahrestourismus

"Das alles zielt darauf ab, den Sommertourismus in unserer Region zu intensivieren", so Christandl. Die Adaptierung des Seestüberls beim Hebalmsee ist in der finalen Phase. Derzeit ist es noch das Vereinslokal von "Wista-Diwa", aber es gibt bereits Pachtinteressenten für einen Ganz-Jahresbetrieb.