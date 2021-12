Am 24. Dezember ist das Friedenslicht aus Bethlehem bei jeder Feuerwehr im Bezirk Voitsberg erhältlich.

BEZIRK VOITSBERG. "Am 23. Dezember übergibt der Bereichsfeuerwehrverband in den Abschnitten jeweils das Friedenslicht. Somit ist es den Interessierten möglich, das Licht bei jeder Freiwilligen Feuerwehr im Bezirk abzuholen", sagt Bereichsfeuerwehrkommandant Christian Leitgeb und ergänzt: "In Köflach zum Beispiel ist die Feuerwehrjugend der FF Köflach und Piber am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr am Rathausplatz vor Ort und teilt das Friedenslicht aus. Die FF Piber stellt es außerdem zu."

Friedenslicht in Mooskirchen

Auch in Mooskirchen wird es am Heiligen Abend wieder das Friedenslicht aus Bethlehem durch die Feuerwehrjugend in alle Haushalte des Löschbereiches geben. "Ich stelle persönlich und über die Marktgemeinde Mooskirchen Kerzen für alle Haushalte zur Verfügung, die kontaktlose Übergabe ist auf diese Weise gewährleistet", so Bgm. Engelbert Huber. Um 8 Uhr wird das Licht in einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche durch Feuerwehrkurat Provisor Wolfgang Pristavec gesegnet. Anschließend – ab etwa 9 Uhr – sind Feuerwehrjugendliche und ihre Begleiter im Gemeindegebiet zu allen Haushalten unterwegs.

Die Feuerwehrjugend in Mooskirchen ist für die Verteilung zuständig.

Zusätzliche Entnahmestellen (auch während der Festtage) werden die Aufbahrungshalle und das Rüsthaus der Feuerwehr sein. "In dieser Art können wir Freude und Licht in alle Haushalte bringen. Das ist unser großer Wunsch. Kontaktlos, durch Abgabe oder das vor die Tür stellen, wie es die Schutzmaßnahmen verlangen."

Zum Brauch

Jedes Jahr wird in der Vorweihnachtszeit in der Geburtskirche in Betlehem das Friedenslicht entzündet und vom ORF nach Österreich gebracht. Unter anderem wird das Licht in einer ökumenischen Aussendungsfeier in Wien an andere Nationen verteilt. Pfadfinder, Feuerwehrleute, Sanitäter und andere engagierte Leute bringen dann das Licht in ihre Heimatländer und -orte.

