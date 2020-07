Erst vor knapp einem Jahr setzten Ursula Langmann und Manuel Lippitz in der Voitsberger Innenstadt einen neuen Trend. In ihrem plastikfreien Einkaufsladen "Offen-sichtlich" kämpften sie gegen den Plastikmüll an, jetzt hat sich das Paar schweren Herzens dazu entschlossen, ihr Geschäft wieder zu schließen.

VOITSBERG. "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken wir zurück auf ein Jahr, das kaum aufregender hätte sein können und nach vorn in eine Zukunft, die voller Möglichkeiten steckt", verkünden Langmann und Lippitz auf Facebook.

Dabei gab es bei "Offen-sichtlich" alles, was da plastikfreie Herz begehrt: Seifen, Waschmittel, Bienenwachstücher, Gemüse, Gewürze und noch vieles mehr. Trotzdem entschieden sie sich, das Geschäft am Hauptplatz 51 zu schließen, "Tunnelsperre, Corona, jetzt wieder die Sperre in der Stadt - die ein gemütliches Shoppen am Hauptplatz sehr schwierig gestaltet - die Liste der Ausreden könnte lang sein. Natürlich hätten auch wir noch viele Verbesserungsmöglichkeiten umsetzen können."

Sollte es Interessenten geben, würden Langmann und Lippitz das Geschäft auch verkaufen. "Sollte hier Interesse an einer Übernahme bestehen, schickt uns gerne eine Nachricht."

Abverkauf

Zum Abschied gibt es noch großartige Angebote: Bereits heute startet der Abverkauf, "Offen-sichtlich" wird noch so lange geöffnet haben, bis der Großteil der Ware verkauft ist. Die Schnäppchen: 10% auf Waschmittel aller Art, 20% auf das komplettes Bambussortiment und 30% auf alle Müslisorten, Nudeln, Reis usw.

"Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die uns in unserem Vorhaben unterstützt haben, bei unseren treuen Kunden, unseren Lieferanten, unserer Vermieterin, Mitarbeitern, Praktikanten, Freunden und Familien - alle die uns geholfen haben, für ein bisschen mehr Nachhaltigkeit zu sorgen", so das Paar abschließend.