Die ersten vier Monate der "Steirarodl" in Modriach sind eine einzige Erfolgsstory.

EDELSCHROTT. Mut wird belohnt. Trotz der Coronakrise eröffneten die Brüder Diesel am 15. Mai dieses Jahres die neue Sommerrodelbahn "Steirarodl" und ernteten in diesen ersten vier Monaten schon die Früchte ihrer Investition. Denn die neue touristische Attraktion in der Gemeinde Edelschrott wurde hervorragend angenommen. "Wir sind sehr zufrieden", freute sich Stefan Riedler von der "Steirarodl". Vor allem die Wochenende entwickelten sich zum Renner, denn dank der rund 30 Wägen, die in 45-Sekunden-Takt abgelassen werden können, kam es zu keinen nennenswerten Wartezeiten. Ein sofort aufklappbare Regenüberdachung der Wägen sorgt dafür, dass auch bei Schlechtwetter gefahren werden kann. Und die zweisitzigen Wägelchen sind nicht nur bei Eltern und Kindern sehr beliebt, sondern auch bei Großeltern, Enkeln und sogar Pärchen.

Gesamterlebnis Modriach

"Wir können in Modriach ein Gesamterlebnis anbieten", so Riedler. Dazu gehören auch der Fotopunkt, wo die Gäste ihre Fotos, die mitten in einer Rodelbahnkurve geschossen wurden, selbst interaktiv bearbeiten, also bemalen, beschriften und Emojis versehen können, der Foodtruck am Areal der "Steirarodl" mit Burgers, Hot Dogs, Pommes und lokalen Fruchtsäften, der Kinderspielplatz und die Seilrutsche, die für Klein und Groß eine weitere Attraktion ist. Das Alter der Besucher reicht von Dreijährigen, die mit den Eltern schon mitfahren dürfen, bis hin zu über 80-jährigen Groß- und Urgroßeltern. Aus ganz Österreich, von Vorarlberg bis Burgenland, kamen die Rodelfans schon nach Modriach. Der Rekord liegt bei zehn Fahrten hintereinander, denn mit sechs Euro - ab fünf Fahrten kostet eine Fahrt nur noch vier Euro - sind die Preise moderat. Und dass der Parkplatz gratis benutzbar ist, kommt auch sehr gut an.

Große Pläne

Die Marktgemeinde Edelschrott sorgte für eine durchgängige und klare Beschilderung von der Autobahnabfahrt Modriach weg, mit der Asfinag stehen die Diesel-Brüder in Verhandlung, ob auch hier Schilder möglich sind. Und damit sind wir auch schon in der Zukunft. Denn die Diesel-Brüder stecken mitten in der Planung einer zweiten, etwas schnelleres, Streckenführung, die mit einem sogenannten Speedcoaster zu befahren ist. Auch ein attraktiver Motorikpark mit einigen Stationen, die so in Österreich noch nicht zu sehen waren, wird kommen. Beide Vorhaben sollen mit der nächsten Saison 2021 umgesetzt werden. "Direkt neben der Steirarodl am gleichen Hang wird es die zweite Strecke geben."

Geöffnet hat die "Steirarodl" solange es das Wetter zulässt, aber sicher einmal bis Allerheiligen. Die Öffnungszeiten am Wochenende sind von 10 bis 19 Uhr, unter der Woche ist der Spaß zumindest über die Mittagsstunden hinweg möglich, das hängt von der Gästefrequenz ab.