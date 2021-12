Der Voitsberger Gemeinderat beschloss den Budgetvoranschlag 2022. Die größten Brocken sind die Sanierung der Mittelschule und die Errichtung einer Seniorenbetreuungsstätte.

VOITSBERG. Der Finanzierungsvoranschlag der Stadtgemeinde Voitsberg für das kommende Jahr beträgt 27,5 Millionen Euro, investiert werden 2022 rund fünf Millionen Euro. Schon der Bericht von Bürgermeister Bernd Osprian über die Bautätigkeiten der Stadt von Oktober bis Dezember 2021 liest sich eindrucksvoll. So wurde der Hort im Volksschulzentrum um zwei weitere Gruppenräume erweitert, dazu kamen eine Garderobe, ein Bewegungsraum, zwei Lernräume und ein Abstellraum.

Aufzug bei den Stadtsälen ist fertig

Auch die Errichtung einer Aufzugsanlage mit drei Haltestellen in den Stadtsälen ist mittlerweile abgeschlossen. Die Mittelschule bzw. die HTL wurden und werden weiter thermisch saniert. Sämtliche Fenster, Jalousien, Außentüren und Schiebetüren wurden erneuert. Die Fassade wird wärmegedämmt und neu gestaltet. Beim HTL-Flachdach wird eine neue Solaranlage installiert, die das Erlebnisbad mit Strom versorgt.

Neu sind auch ein multimodaler Knoten am Vorum Voitsberg und die Außenanlagen mit Spielplatz. Bei der FF Voitsberg wurden ein Fundament, eine Stahlbetonplatte und Entwässerungsarbeiten für ein neues Flugdach gemacht. Der Bauernmarkt ist seit 1. Dezember am Hauptplatz geöffnet und Adriaan Hendrikx aus Augsburg schenkte der Stadtgemeinde Voitsberg für das Franz-Weiß-Museum ein Deckengemälde von Künstler Franz Weiß aus dem Jahr 1987. Die Deckenmalerei war jahrelang im Erker eine Villa installiert. Diese Malerei wurde nun demontiert und wird im Museum an der Wand montiert und ausgestellt.

Viele Investitionen 2022

Die größten "Brocken" an Investitionen im kommenden Jahr machen die Sanierung der Mittelschule mit Kosten von 1.412.000 Euro, die Straßen- und Brückensanierungen in der Höhe von 905.000 Euro und die Errichtung der Seniorentagesstätte am Voitsberger Hauptplatz mit 660.000 Euro aus. Beschlossen ist auch schon der Neubau der Stadtbücherei, ebenfalls am Hauptplatz, dieser Bau wird rund eine halbe Million Euro kosten. Weitere Investitionen betreffen den Fahrzeugankauf die Stadtfeuerwehr, ein Notstromaggregat mit Dieseltank, Kanalbauprojekte, die EDV-Ausstattung für die HTL, die Sanierung der WC-Ablage im Schlosspark und Sanierung des Kindergartens Schillerstraße. Beschlossen wurde auch die Abwicklung des neuen Förderungsmodells für die Musikschule Voitsberg, wobei jeder Schüler eine Förderung in Form von einer Dienstleistung erhält. Förderungsmittler ist die Stadtgemeinde Voitsberg.

