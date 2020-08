Der ehemalige Voitsberger Vize-Bgm. Walter Gaich wurde ausgezeichnet.

VOITSBERG. Die Julius Raab Ehrenmedaille ist die höchste Auszeichnung für unternehmerische Leistungen, die der Wirtschaftsbund Österreich zu vergeben hat. Jetzt erhielt Walter Gaich diese selten verliehene Auszeichnung aus den Händen von Vizepräsident Andreas Herz und Wirtschaftsbunddirektor Jochen Pack. Beide hoben bei der Verleihung die mehr als 50 Jahre lange Tätigkeit als Unternehmer und als ehrenamtlicher Funktionär hervor, wobei Gaich stets das Wohlbefinden der Bevölkerung und der Wirtschaftstreibenden in unserem Bezirk Voitsberg in den Vordergrund seines Einsatzes gestellt hat. Er kämpfte für den Umweltschutz und gegen die Aushöhlung der Innenstädte im Bezirk und betreibt das Ärztezentrum Gaich am Hauptplatz in Voitsberg.

Viele Gratulanten

Für dieses einzigartige Lebenswerk ist er ein prädestinierter und würdiger Träger dieser Auszeichnung. Neben seiner Familie konnte ihm noch der Bezirksgeschäftsführer der ÖVP Voitsberg, Christian Hiebler, der stellvertretende Kammerobmann der WKO Voitsberg, Franz Jechart, und der Voitsberger Vizebürgermeister Manfred Prettenthaler ihm im Rahmen einer kleinen Feier zu dieser hohen Auszeichnung sehr herzlich gratulieren.