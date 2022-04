In den frühen Morgenstunden des 14. April wurde die FF Stallhofen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und einer verletzten Person am Muggauberg alarmiert.

Aus bisher ungeklärter Ursache waren in einem Kreuzungsbereich zwei Fahrzeuge kollidiert, wobei ein Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb.

Die Feuerwehr Stallhofen band die ausgetretenen Betriebsmittel und forderte das Wechselladefahrzeug mit Kran der FF Voitsberg an, um den Kreuzungsbereich schnellstmöglich wieder für den Verkehr freigeben zu können.

Mit dem Kran wurden die havarierten Fahrzeuge aus dem Kreuzungsbereich gehoben, der Abtransport wurde durch die Fahrzeugbesitzer privat organisiert.

Eine verletzte Person wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eingesetzt waren die Feuerwehren Stallhofen und Voitsberg, das Rote Kreuz sowie die Polizei.