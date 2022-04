Die Ligisterin Lara Hiden ist Mitglied einer Street Dance-Gruppe des Grazer Musikgymnasiums Dreihackengasse. Die junge Truppe schaffte beim Austrian Dance Cup 2022 in Bad Ischl völlig überraschend die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in San Sebastian.

LIGIST. Der Ligister Markus Hiden war einer der erfolgreichsten weststeirischen Kicker. Er wurde mit Rapid österreichischer Meister und war auch beim SV Ried, bei Limassol in Zypern und beim GAK unter Vertrag. Seine Tochter Lara Hiden hat offenbar sein sportliches Talent geerbt, wenn auch in einer anderen "Branche".

Street Dance

Seit sieben Jahren nimmt Lara Hiden Tanzunterricht, jetzt erfolgte beim Austrian Dance Cup in Bad Ischl der große Durchbruch. Zusammen mit ihren Kolleginnen des Musikgymnasiums Dreihackengasse in Graz, Johanna Schmied-Schimeczek, Valentina Sander und Leandra Kiszter, gewann sie in der Konkurrenz mit elf Gegnern Gold und holte 81,83 Punkte. Für die Choreographie war ihre Trainerin Pamina Plauder zuständig. Die eigentliche Sensation: In der Kategorie Junior Small Group Street Dance and Commercial qualifizierte sich die steirische Gruppe für die Weltmeisterschaft im spanischen San Sebastian. Und das, obwohl die Gymnasiasten gegen bekannte Tanzvereine aus ganz Österreich antreten mussten.

Zwei WM-Tickets für Lara und Johanna

Aber dem noch nicht genug: Mit ihrer Tanzpartnerin Johanna Schmied-Schimeczek gelang ihr im Duo noch ein weiterer Coup. Mit dem Tanz "Copycat" erreichten die beiden 83,83 Punkte und schafften gegen zehn Gegnerinnen österreichweit in der Kategorie "Junior Duet/Trio Street Dance and Commercial" die Silbermedaille. Die Choreographie dieses Tanzes erarbeiteten die beiden jungen Frauen mit Trainerin Pamina Plauder gemeinsam. Und auch mit diesem Tanz schafften sie die WM-Qualifikation in Spanien.

Wie läuft Streetdance ab?

Der Dance Cup 2022 im Streetdance ist eine von mehreren Tanzmeisterschaften, die unabhängig voneinander sind. Es gibt Überkategorien - verschiedene Tanzstile -,m dies werden in Alter und Personananzahl (Unterkategorien) unterteilt. Die Tänze werden vor einer Jury vorgetanzt, es können maximal 100 Punkte erreicht werden. Die besten vier Tänze aus jeder Unterkategorie dürfen zur WM nach Spanien, allerdings mit der Voraussetzung, dass sie mindestens 70 Punkte erreicht haben. Das haben die Dreihackengasse-Youngsters ja souverän geschafft. An dieser WM werden 62 Nationen teilnehmen.

Vater Markus Hiden ist mächtig stolz auf seine Lara: "Sieben Woche harte und intensive Trainingszeit haben sich voll ausgezahlt. Die Gruppen-Choreographie konnte erst einen Tag vor dem Auftritt erstmals gemeinsam getanzt werden. Ein Riesen-Erfolg für unsere Mädels und ihre Trainerin."

