Nur mehr wenige Woche bis zum Ligastart und die Raiffeisen Sportunion KSV Söding nützt diese Zeit mit einer speziellen Vorbereitung.

Der erfolgreiche Judoclub aus Klosterneuburg war auf Trainingslager in der Nähe von Hartberg. Obmann und Trainer Robert Haas stieß bei seiner Recherche dabei auf die Brave Hearts und vereinbarte mit Trainer Dieter Vodovnik kurzerhand zwei intensive Trainingseinheiten.

Die Klosterneuburger, welche auch intensiv mit den erfolgreichen Galaxy Tigers kooperieren, reisten mit einer starken Jugendmannschaft an. Der Austausch im Training über die unterschiedlichen Techniken war für alle Seiten eine Bereicherung und hält die eine oder andere Spezialtechnik für beide Seiten in der Zukunft parat. Eine Fortsetzung und Wiederholung ist angedacht.

Nachwuchsarbeit

Ein Anliegen vom KSV Söding ist auch die Nachwuchsarbeit. Dabei setzen sie auf das geförderte Projekt "Wrestling goes School". Ein Ansatz um den Ringsport und damit körperliche und geistige Fitness in die Schulen zu bringen. Als Projektpartner ist derzeit die Volksschule Söding-St. Johann mit an Bord. Interessierte Schulen, Eltern und Verantwortliche können sich gerne bei Trainer Dieter Vodovnik oder Obfrau Lydia Rothschedl melden.

Und nicht vergessen: Am 28. August startet die junge Södinger Bundesliga-Mannschaft in ihre elfte Bundesliga-Saison. Das Team vom KSV Söding freut sich über zahlreiche Besucher. Alle fünf Heimtermine sind auch auf der Webseite www.ksvsoeding.at oder auf Facebook zu sehen.