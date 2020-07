Die Steirischen Rucksackdörfer haben eine unglaubliche Vielfalt zu bieten.

Grüne Almen, plätschernde Bäche, Natur pur. Hand aufs Herz: Das wollen wir doch alle. Und wenn dann noch ein Hauch von Abenteuer dabei ist, dann ist das Urlaubsfeeling perfekt.

Die Steirischen Rucksackdörfer Hirschegg-Pack, Edelschrott und St. Martin am Wöllmißberg sind dank der A2-Südautobahn sehr gut erschlossen und erreichbar. Die neueste Attraktion, die "Steirarodl" der Diesel-Brüder im Edelschrotter Ortsteil Modriach ist direkt von der Autobahn sichtbar, von der Abfahrt Modriach sind es nur weniger bis zur Sommerrodelbahn, dank der durchgängigen Beschilderung nicht zu verfehlen. Der Gasthof Klug zum Ehrensepp liegt zehn Gehminuten von der Rodelbahn entfernt und bietet ein attraktives Package inklusive Rodelfahrten an. Ganz in der Nähe ist auch der Hoiswirt in Modriach-Winkl, ebenfalls bekannt für seine Kulinarik.

Vielseitiges Salzstiegl

Nur 20 Minuten ist das Salzstiegl auf 1.320 m von der Südautobahn entfernt, im beliebten Wander- und Erlebnisgebiet warten hier von Mai bis Oktober Action pur. Aber immer nach dem Leitsatz: Im Einklang mit der Natur und für jede Gruppe speziell das Richtige. So geht es im spektakulär angelegten Trialpark um Geschicklichkeit im Überwinden naturnaher Hindernisse. Oder man genießt das lautlose Downhill-Rollerfahren vom Berg bis ins Tal. Auch Bogenschießen kann man probieren. Den jüngeren Gästen stehen ein Kletterturm oder das beliebte Bungy-Trampolin zur Verfügung. Bei Schlechtwetter lässt die urige Hüttenatmosphäre in der Almstube mit Bühne, Kegelbahnen, Billard und die Boulderhalle keine Langeweile aufkommen. Lauter gute Gründe für ein paar erlebnisreiche Tage im Moasterhaus am Salzstiegl.

Lamas und Kulinarik

Nicht weit vom Salzstiegl entfernt lockt der Gasthof Spengerwirt mit ausgezeichneter Kulinarik, aber auch mit dem in unmittelbarer Nähe angesiedelten Lama-Gehege. Abschalten und Erholen, hier spüren die Gäste die Ruhe und Gelassenheit dieser entzückenden Tiere und tanken Kraft und Energie für den Alltag im Bergdorf Hirschegg. Sanfte Wanderungen auf der Alm oder rund um den See oder doch eine lustige Lamatrekking Tour, alles ist bei bester Kulinarik möglich. Attraktive Wanderwege locken auch auf die Hebalm, rund um den "Dom des Waldes" und den Hebalmsee.

Alle drei Rucksackdörfer verbindet auch das Wasser, denn mit dem Packer Stausee, die Hirmannsperre, die derzeit gerade saniert wird, und die Langmannsperre bietet sich hier ein Fischerparadies an, aber auch Baden und Paddeln sind möglich.

Ein weiteres Highlight der Rucksackdörfer ist die Sternwarte in St. Hemma auf 1.125 Metern mit einem multimedialen Veranstaltungsraum und einer 20 Quadratmeter großen Beobachtungsplattform für Sternführungen.