Zwei Nachbarinnen - zwei Mal 85

20.09.2018, 09:35 Uhr

Die Mooskirchnerinnen Cäclia Schalk und Maria Grinschgl sind genau drei Tage voneinander geboren.

Bergbäurin

Am Schloßriegel in Stögersdorf, Gemeinde Mooskirchen, feierten Cäcilia Schalk und Maria Grinschgl hohe Geburtstage. Die beiden Damen sind nicht nur seit Jahrzehnten Nachbarinnen, sie teilten viele Freuden und Leiden und sind genau drei Tage voneinander geboren. Cäcilia Schalk führte viele Jahre den Hof vulgo Birnstingl nach dem tragischen Tod ihres Gatten 1969 alleine und zog drei minderjährige Kinder groß. Sohn Alois gestaltete die Entwicklung der Marktgemeinde Mooskichen als langjähriger Gemeinderat und 20 Jahre als Vizebürgermeister mit. Neben Bgm. Engelbert Huber und Provisor Wolfgang Pristavec gratlierten auch Bauernbund-Obmann Franz Zöhrer und Gemeindebauernobmann Johann Vötsch der Jubilarin.Maria Grinschgl wiederum bewirtschaftete den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb mit Rudolf Grinschgl in der Bergbauernzone vier Jahrzehnte, zuvor war sie Kellnerin im GH Tanzer in Mooskirchen. An ihrem Lebensabend vertraut sich die Jubilarin ihren Kindern Rudolf und Maria Aloisia mit Familien an und erfreut sich besonders an ihren Enkelkindern.