FF Köflach löschte zwei brennende Fahrzeuge

19.12.2017, 17:01 Uhr

Polizei und Feuerwehr schließen Brandstiftung in Köflach nicht aus.

Brandeinsatz in den frühen Morgenstunden am Dienstag, dem 19. Dezember, für die FF Köflach. Auf einem Schotterparkplatz in der Nähe des Weinhandels Ellersdorfer waren zwei Fahrzeuge abgestellt, die aus noch unbekannter Ursache in Brand gerieten. Die Feuerwehr kämpfte knapp eine Stunde gegen die Flammen, dann konnte Brand aus gegeben werden. Der Sachschaden ist enorm, da die Fahrzeuge völlig ausbrannten. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen, die Ermittlungen laufen.