23.09.2018, 23:32 Uhr

Käse, Käse und noch mehr Käse

Nach diesem Motte feierte man am 22. September in der Burgruine Voitsberg das Käsefest. Das Event feierte dieses Jahr seinen 18. Geburtstag und ließ sich deshalb auch nicht lumpen wenn darum ging zu beeindrucken. 21 Mitgliedsbetriebe der Steirischen Milchstraße die die verschiedensten Käsesorten und Milchprodukte, von der Kuh über die Ziege und das Schaf, darboten beweise dies. Auch wurde drauf Wert gelegt den Käse in verschiedensten Variationen zu präsentieren, so gab es auch Speisen wie Käse mit Honig oder Gelee bis hin zu Crackern. Bedient wurde unteranderem auch von Schülern der HLW Köflach. Diese Jahr galt sicher "mehr klotzen statt kleckern".

