Exkursion der VP-Frauen nach Graz

02.05.2017, 19:14 Uhr

Mehr als 40 Frauen aus dem Bezirk Voitsberg erhielten Einblick in die politische Arbeit.

Beim diesjährigen Beizrksausflug hatten sich über 40 Frauen aus dem Bezirk Voitsberg unter der Leitung von Angela Steiner zusammengefunden und fuhren mit dem Zug nach Graz. Erstes Ziel war die Landesgeschäftsstelle der Steirischen VP-Frauen am Karmeliterplatz. Danach ging es zur Landtagssitzung, wo die Damen gespannt den Anträgen und Diskussionen zuhören und so einen guten Eindruck über die politische Arbeit gewinnen konnten.Nach der Sitzung wurden sie von der 2. Landtagspräsidentin Manuela Khom sowie von LAbg. Erwin Dirnberger im ÖVP-Klub empfangen. Carina Lindvai-Soos überreichte im Namen der VP-Frauen eine selbstgefertige Tragtasche aus der Lipizzanerheimat und einen Blumenstrauß an die neu angelobte Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Zum Abschluss gab es eine Rundfahrt quer durch Graz mit dem Sightseeing-Elektroshuttlebus.