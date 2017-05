Maifeier der SPÖ Köflach

02.05.2017, 18:31 Uhr

Trotz Schlechtwetters kamen rund 200 Personen und hörten LR Ursula Lackner.

Am Freitag fand die tradiionelle Maifeier trotz schlechten Wetters in Köflach statt. Zum Aufmarsch kamen rund 200 Personen, darunter zahlreiche Funktionäre der SPÖ wie LAbg. Karl Petinger oder Albürgermeister Werner Skrabitz.Vize-Bgm. Bernd Jammernegg konnte als Festrednerin Bildungslandesrätin Ursula Lackner in Köflach begrüßen. Lackner wies in ihrer Ansprache daraufhin,d ass gerade die Schaffung von Arbeitsplätzen oder der Ausbau der B70 und die Umsetzung des Plans A von Bundeskanzler Christian Kern für die Region große Bedeutung hätten.

Mehr soziale Wärme

Auch Jammernegg betonte in seiner Rede, dass "Köflach wieder mehr Sozialdemokratie braucht. Mehr soziale Wärme. Wir haben viele Themen abzuarbeiten, angefangen von der Schaffung von Arbeitsplätzen über die Förderung von sozial Schwächeren bis hin zur Lösung des Asylproblems", so Jammernegg. Stolz sei er auf sein Team, bei dem er sich auch für die gute Arbeit für Köflach bedankte.